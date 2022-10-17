柯志恩黃金週前進岡山 陳其邁競總預計22日成立

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左3）17日前往岡山區參加國民黨籍副議長陸淑美競選總部成立祈福大會，她接受媒體聯訪時表示，黃金週的關鍵時刻，打算到岡山舉辦造勢活動，帶動勝選氣氛。（柯志恩競選總部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市長選戰加溫，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，最後黃金週打算到岡山區造勢，帶動勝選氣氛；爭取連任的高雄市長陳其邁則預計22日在鳳山區成立競選總部，為選戰鳴笛。

柯志恩今天前往岡山區參加國民黨籍副議長陸淑美競選總部成立祈福大會，柯志恩接受媒體聯訪時表示，岡山很重要，19日將在壽天宮舉行廟口開講，最後黃金週關鍵時刻，也打算到岡山舉辦造勢活動，帶動勝選氣氛。

對於陳其邁後援會長日前喊出要讓陳其邁得票破百萬，柯志恩說，自己在乎的是市民薪水何時可以破百萬，這件事比陳其邁選票多少更值得關心，也是大家共同的期望。

柯志恩並表示，陸淑美是連任7屆市議員，表現有目共睹，這次不是要拚當選，而是要拚最高票，要更上一層樓；因此，國民黨在議會席次要過半，陸淑美心願才能達成，希望大家支持自己和陸淑美。

另外，據了解，陳其邁競選總部成立大會預計於22日在鳳山區舉行；陳其邁競選總部今天對中央社記者表示，細節仍在討論中，近日會公布。

選戰逼近，陳其邁近期週末勤跑選舉行程，各區域後援會也相繼成立，柯志恩則持續舉辦廟口開講活動，到市場拜票、參加黨籍議員活動等，並私下拜會許多單位，爭取支持。柯志恩說，為避免造成困擾，有不少行程都屬私下拜會。（編輯：陳仁華）1111017