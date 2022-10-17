更多編輯台推薦新聞：
U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓
產經

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定
娛樂

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基輔市中心傳爆炸 烏克蘭控俄軍自殺無人機攻擊
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉1/300
首頁 / 政治

柯志恩黃金週前進岡山 陳其邁競總預計22日成立

2022/10/17 14:19（10/17 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左3）17日前往岡山區參加國民黨籍副議長陸淑美競選總部成立祈福大會，她接受媒體聯訪時表示，黃金週的關鍵時刻，打算到岡山舉辦造勢活動，帶動勝選氣氛。（柯志恩競選總部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月17日
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左3）17日前往岡山區參加國民黨籍副議長陸淑美競選總部成立祈福大會，她接受媒體聯訪時表示，黃金週的關鍵時刻，打算到岡山舉辦造勢活動，帶動勝選氣氛。（柯志恩競選總部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市長選戰加溫，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，最後黃金週打算到岡山區造勢，帶動勝選氣氛；爭取連任的高雄市長陳其邁則預計22日在鳳山區成立競選總部，為選戰鳴笛。

柯志恩今天前往岡山區參加國民黨籍副議長陸淑美競選總部成立祈福大會，柯志恩接受媒體聯訪時表示，岡山很重要，19日將在壽天宮舉行廟口開講，最後黃金週關鍵時刻，也打算到岡山舉辦造勢活動，帶動勝選氣氛。

對於陳其邁後援會長日前喊出要讓陳其邁得票破百萬，柯志恩說，自己在乎的是市民薪水何時可以破百萬，這件事比陳其邁選票多少更值得關心，也是大家共同的期望。

柯志恩並表示，陸淑美是連任7屆市議員，表現有目共睹，這次不是要拚當選，而是要拚最高票，要更上一層樓；因此，國民黨在議會席次要過半，陸淑美心願才能達成，希望大家支持自己和陸淑美。

另外，據了解，陳其邁競選總部成立大會預計於22日在鳳山區舉行；陳其邁競選總部今天對中央社記者表示，細節仍在討論中，近日會公布。

選戰逼近，陳其邁近期週末勤跑選舉行程，各區域後援會也相繼成立，柯志恩則持續舉辦廟口開講活動，到市場拜票、參加黨籍議員活動等，並私下拜會許多單位，爭取支持。柯志恩說，為避免造成困擾，有不少行程都屬私下拜會。（編輯：陳仁華）1111017

柯志恩
陳其邁後援會長號召衝破百萬票 柯志恩：口號各自喊 遭質疑僅1場行程 柯志恩：多私下拜會避免困擾
陸淑美
高市通過弱勢微型保險自治條例 意外死亡賠30萬 柯志恩指受到壓力取消行程 會努力夾縫中找出路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
豪雨釀災赴現場勘查 蔣萬安重申耐災城市政見