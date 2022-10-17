政院辦性別故事徵件比賽頒獎 籲破除性別刻板印象

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行政院性別平等處17日舉辦「讓交織的性別故事現身-行政院111年性別平等徵件比賽頒獎典禮」，頒發17個獎項表揚得獎作品創作人，並由行政院政務委員羅秉成（左3）代表致詞。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年10月17日

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（中央社記者陳俊華台北17日電）行政院今天舉辦性別平等徵件比賽頒獎典禮，行政院政務委員羅秉成致詞時說，勉勵民眾除看見性別不利處境者面臨的困境外，更要持續推動性別平等，破除性別刻板印象，反對一切性別歧視。

行政院透過新聞稿表示，行政院性別平等處今天舉辦「讓交織的性別故事現身-行政院111年性別平等徵件比賽頒獎典禮」，頒發17個獎項表揚得獎作品創作人。

羅秉成致詞時表示，要肯定得獎者除了用文字表達外，也參與真人圖書館活動現身說法，將個人親身經驗或觀察到的性別交織故事向大眾分享，實屬不易。

羅秉成也舉「世界最窮總統」前烏拉圭總統穆西卡為例，雖然穆西卡貴為總統，但仍自勉過平常人的生活，以平等待人、如常生活的態度，主張改革重在「革心」，要勇於改變舊思維的刻板印象，穆西卡在執政期間致力推動同性婚姻與墮胎合法化等改革，協助不利處境者追求平等生活。

羅秉成說，要藉此勉勵民眾，除了看見性別不利處境者面臨的交織困境外，更要進一步發揮集體力量，持續推動性別平等，破除性別刻板印象，反對一切形式的性別歧視，使不利處境者受到更多關注與社會包容。

行政院性平處指出，「性別平等政策綱領」除揭示提升女性權益及促進性別平等外，更應關注不利處境者，例如原住民族、新移民、高齡、身心障礙、農村及偏遠地區等女性、女童，以及同性戀、雙性戀、跨性別者與雙性人等的權益保障。

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行政院性平處說，得獎作品採用紀實、改編及虛構等不同形式，描繪不利處境者的交織性別故事，包含兒少組金獎作品是林欣妤的「黑眉錦蛇」，探討雙性戀者在親密關係中所面對的歧視與誤解；社會組金獎作品是梁展輝-阿古的「飄洋過海的新住民，或是婚姻難民」，記錄跨國同志伴侶爭取同婚合法的心路歷程。

行政院性平處表示，長青組金獎作品是許茂宏、許庭芸的「大囝孝順—長子與家庭照顧的交織」，描繪男性翻轉照顧者社會角色與照顧責任交織下的艱辛與心聲。其餘得獎作品關注議題包含女童、原住民族及農村與偏鄉地區女性等交織故事。（編輯：趙蔚蘭）1111017