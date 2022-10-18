公路賽遭譏變障礙賽 王國材：籌措預算全路段改善

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（中央社記者王揚宇台北18日電）民進黨立委黃世杰今天質詢指出，月初舉行的國際自由車環台公路大賽，有行經台61、台66線，但道路品質被網友稱根本是障礙賽；交通部長王國材表示，目前已在改善，也會籌措預算做全路段的改善。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。

黃世杰質詢時，提到月初在桃園舉辦的2022國際自由車環台公路大賽（第2站），競賽路線幾乎利用台61線（西部濱海快速公路）、台66線（東西向快速公路），但透過國際直播呈現出來的道路品質，遭網友評為根本是障礙賽、越野賽，希望王國材積極爭取預算，進行道路全面更新。

王國材說，台61、66線因為有很多重車行駛，所以路面狀況不佳；為了改善，現在第一階段是用省道計畫在鋪設，也會籌措預算做全面改善，目前正進行中。

黃世杰說，交通部應徹底改善台61、66線的路面問題，這大概需要新台幣24億元的經費，交通部應確定道路改善計畫的時程，並且確實足額編列預算。

此外，黃世杰提到桃園埤塘水路清淤浚深計畫，認為農委會沒有做整體規劃；農委會主委陳吉仲說，去年跟前年面臨百年大旱，因為埤塘，讓桃園本來預計停灌的水稻田可以恢復。（編輯：翟思嘉）1111018