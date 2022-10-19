號召議員參選人路口拜票 蔡其昌：最後衝刺階段

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前左5）19日前往台中捷運綠線南屯站旁的路口，與台中市議員張耀中（前左4）、何文海（前右4）向民眾揮手拜票。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天號召市議員參選人同步站路口拜票，蔡其昌表示，選戰進入最後衝刺階段，接下來會透過各種方式，把參選理念及未來規劃願景，傳達給更多民眾了解。

蔡其昌上午前往台中捷運綠線南屯站旁的路口，與台中市議員張耀中、何文海站在路旁，向經過的民眾揮手拜票，並分享捷運藍線動工，國中小營養午餐免費、老人健保補助等政見。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，今天號召全台中市民進黨籍所有議員與參選人共同站出來，串聯30多個路口啟動「全面開站」計畫，以實際行動跟市民打招呼，展現最大的誠意尋求大家的支持。

蔡其昌說，選戰只剩下38天，進入最後衝刺階段，接下來也會透過各種方式，包含站街口、拜訪市場、舉辦座談會等各種方式來接觸更多市民，把參選的理念以及對台中未來規劃的願景傳達給更多民眾了解。

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張耀中提到，隨著選戰接近，站路口時也有越來越多民眾回應，未來也會持續在南屯大街小巷各個路口跟市民打招呼，希望讓更多人了解台中迫切需要改變。

何文海說，現任市長盧秀燕執政下的台中不只重大建設停滯，許多困擾市民的問題也從未獲得正視與解決，年底要讓真正在乎基層、關心市民的行動派蔡其昌擔任市長。（編輯：謝雅竹）1111019