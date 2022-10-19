侯友宜選辦政治實習生街頭宣講 籲挺18歲公民權

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室今天指出，選辦的政治實習生18日晚間在新莊體育園區外街口宣講，呼籲支持18歲公民權，未來將持續街頭宣講，散播支持18歲公民權能量。

18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰今天透過新聞稿表示，選辦的政治實習生18日晚上在新莊區的街頭，手持麥克風，站在肥皂箱呼籲支持18歲公民權。

陳柏翰表示，選辦的實習生有的仍在學或是剛畢業，與民眾直接溝通是民主政治的重要精髓，未來會持續在捷運站、市場或各大路口宣講，以傳達理念與年輕人的心聲。

選辦的政治實習生塗孝瑜指出，18歲公民權修憲複決，須不分世代共同努力，才能完成歷史性的一刻，這也是他站出來共同參與國家未來的原因。

選辦的政治實習生陳皓寧說，宣講吸引不少人駐足聆聽，期望宣講能讓更多人都站出來投票，為民主盡力，未來才有更多討論公共議題的空間。

新北市政府青年局長錢念群今天在市政會議報告中指出，培力青年參與社會事務，除宣導18歲公民權複決案，民法成年下修18歲也很重要，民法成年年齡從原本的20歲下修至18歲，並將於民國112年1年1日施行；市府從10月至12月也將在校園舉辦6場的宣導講座。

侯友宜會後接受聯訪時，被問到是否參加21日選舉號次抽籤？何時請假投入競選。

對此，侯友宜表示，21日抽籤當天應有市政行程，若時間衝突，將由選舉辦公室處理號次抽籤事宜；至於選前請假事宜，就依中央選委會的規定辦理，該請假就會請假。（編輯：戴光育）1111019