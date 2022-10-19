游錫堃：社會重視永續環境 盼台灣實現綠色生活

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院長游錫堃今天出席食農新書發表記者會表示，有這樣的新書出版，突顯社會越來越重視永續環境，也希望台灣有一天可以實現綠色生活、友善地球。

游錫堃今天出席開學文化出版社舉辦的「食農X實農」、「食農社會學」聯合新書發表記者會，暢談昔日倡議及推動有機農業促進法的過程，並作上述表示。

游錫堃致詞時指出，今天出席這場記者會，讓他感受到非常有意義，而社會越來越重視永續環境，希望大家更加友善地球。

游錫堃指出，立法院於2018年5月三讀通過有機農業促進法，依該法規定自公布後1年，也就是在2019年5月30日起正式施行，現在有5個國家跟台灣簽署有機同等性協議，另與英國研議中。

游錫堃說，台灣過去要出口有機農產品，不被承認，但有了有機農業促進法後，解決這部分的問題，再加上今年4月通過食農教育法，他覺得有機農業看起來一片光明。

不過，游錫堃提到，物理學家霍金博士在2010年曾預言，人類會因為貪婪，讓地球只剩下200年就會毀滅，而地球因為溫室效應，造成各地氣候異常，有些不該乾旱的地方乾旱、不下雨的地方卻下雨，如果按照霍金的理論，這就是人類的貪婪、無止盡及不知節制。

游錫堃說，大家一定要以自然為師，要學習自然之道，而他過去推動有機農業法，喊出有機宜蘭、綠活台灣，也分階段執行，包括減少破壞，另一方面就是復育生態，而有機農業就是一種復育，再來就是綠活，但這些也可以一起執行。

游錫堃指出，所謂的綠活就是要綠色生活，食、衣、住、行、育、樂都可以有綠色思考，包括交通要綠交通，所有工業製品要綠色製程，友善地球。

游錫堃在會中也分享過去8年的專職種田經驗，從14歲開始當農夫、15歲插秧，16歲就開始賺大人的工錢，也很謝天謝地，給他這個身體，讓他到現在都還沒退休，希望大家幫忙推銷這2本書，也期盼台灣真的有一天實現綠色生活。

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此外，農委會主委陳吉仲在「食農X實農」的推薦序中寫到，通過食農教育法是希望能夠透過食農教育的方式，讓民眾能夠從認識自己的食物開始，深化飲食與農業生產的連結，並透過飲食消費習慣的塑造，建立地產地消的永續農業型態。

開學文化指出，食農教育的推動應適地適性，政府應鼓勵多元化，而非「全國穿同一件制服」；因此，中央應編列相關計畫支持、鼓勵偏鄉學校自辦廚房、結合食農教育相關做法，避免以一體適用的中央廚房取代在地的多元性。（編輯：趙蔚蘭）1111019