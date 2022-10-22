Kolas辦座談會與民眾對話 徐榛蔚勤跑活動爭曝光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（後左）成立公民事務部，22日邀請國發會主委龔明鑫（後左2）到花蓮座談，與在地民眾共商地方創生與發展的現況與困境。（Kolas Yotaka競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年10月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka成立公民事務部，今天邀集國發會主委龔明鑫與花蓮在地公民團體、地方創生團體對話；爭取連任的花蓮縣長徐榛蔚則勤跑地方活動，爭取曝光。

Kolas公民事務部下午在鳳林鎮舉行「地方創生與發展」座談會，數十名地方創生者、返鄉或移居青年齊聚，反映執行碰上的困難與建議方向。

參與民眾提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的停班課，缺少臨托空間讓家長必須犧牲收入照顧小孩，將提案向國發會爭取設置臨托空間；也有人說到，偏鄉資訊及人力不足，需要輔導機制進入，規劃地方創生計畫需要專業人士協助解除指導。

龔明鑫致詞指出，很多人以為花東基金、地方創生這是地方政府的事，其實地方團體也能直接提案，這次聽到大家分享發現很多提案都很有潛力，值得支持；而國發會在輔導機制上，設有青年培力工作站，不管在提案、計畫撰寫等都可尋求協助。

Kolas說，成立公民事務部是開放民眾參與公共議題，希望透過各地年輕的力量，看見地方的需求，她將過去累積的經驗、資源帶進花蓮，未來還會有很多場主題式座談會，讓地方可直接與中央對話。

爭取連任的徐榛蔚今天行程滿檔，參與多場活動賽事，跟民眾互動。

花蓮縣府今天在文創園區舉辦的社區福利萌芽計畫成果交流會活動，徐榛蔚指出，縣府透過計畫輔導36個社區、20名社區種子教師，在社區推動長者、身障及兒少福利，例如高風險家庭關懷、婦女兒少成長課程與營隊等，累積社區的發展能量與自主性。（編輯：方沛清）1111022

花蓮縣政府22日在文創園區舉辦的社區福利萌芽計畫成果交流會活動，花蓮縣長徐榛蔚（中）說明計畫補助狀況，並肯定參與社區的努力。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年10月22日

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左）競選總部成立公民事務部，22日邀請國發會主委龔明鑫（右）與花蓮在地公民團體、地方創生團體對話交流。（Kolas Yotaka競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年10月22日