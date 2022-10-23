馬英九：中共反台獨不意外 投國民黨才不會戰爭

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）前總統馬英九今天表示，中共20大修訂黨章寫入反對台獨，不令人意外，且已經喊很多年，但這反映兩岸關係惡化。這次的地方選舉唯有票投國民黨，兩岸才不會引起戰爭。

馬英九今天上午前往新北市板橋區參加國民黨籍新北市議員林國春競選總部成立大會，為林國春與爭取連任的市長侯友宜助選；並推崇林國春對消防、警政的瞭解，且對新北如此熟悉，展現金門人在異鄉的奮鬥勇氣。

馬英九接受聯訪時，媒體詢問他對於中共20大黨章修正案，有關涉台部分寫入了堅決反對和遏制台獨，對此的看法。他說，中共已經喊了很多年，並不令人意外，不過，這反映兩岸關係惡化。

在致詞時，馬英九也提到，民主進步黨執政6年了，但民怨沸騰，地方基層都想要在11月26日讓民進黨下架。尤其，民進黨在兩岸關係搞得亂七八糟，國民黨執政就不會有這樣的狀況。

馬英九借用中廣董事長趙少康所說的「票投民進黨、青年上戰場」，並補充強調「票投國民黨、兩岸無戰場」。尤其，他執政8年期間，不但兩岸不會打仗，且簽署了23個協議，西元2015年還與中國領導人習近平在新加坡會面，談論如何和平解決兩岸爭端，顯示兩岸和平是可以做到的。

馬英九說，民進黨執政就做不到兩岸和平，因此，唯有這次選舉讓國民黨大勝，才有可能在兩年後讓國民黨拿回政權。只有國民黨執政，兩岸才不會打仗，這也是有實際執政作為證明。

他也批評目前政府的能源政策，發展許多再生能源去取代已經是綠能的核能發電，是多此一舉、是政策錯誤。因為核電不排碳，歐盟28個國家已經把核能當綠能。

馬英九說，他執政8年只有丟掉1個邦交國，還不是因為兩岸關係，「是因對方要借錢，我們不想借」，民進黨執政6年就丟掉8個邦交國，這是中華民國建國以來邦交國最少的時候，令人難過。希望票投國民黨，兩岸無戰場。（編輯：張銘坤）1111023