關指部4士兵營區自拍上傳抖音 國防部：全數汰除

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）關指部4名士兵日前在軍營寢室拍攝跳舞抽菸影片，上傳中國社交軟體「抖音」。國防部通信電子資訊參謀次長盧建中今天在立院備詢時表示，國軍對資安管理採零容忍態度，這4人已全遭汰除。

立院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」並備質詢。民進黨立委何志偉質詢時出具2張影片截圖，質疑國軍使用抖音上傳軍營活動的狀況仍層出不窮，恐洩漏軍事機密。

邱國正答詢時坦言，事態嚴重，「不能指望阿兵哥自愛」，國防部會加強內部管理 。

盧建中指出，何志偉出示的2張影片截圖，有一張是拍攝一張靶紙，這在外面也可採購到，應是參加全民國防射擊的學生上傳圖片，但另外一張是在靶場拍攝，已違反規定，國防部會處理。

盧建中表示，國軍對資安將採最高標準「零容忍態度」，已購買92個偵測器，配發到司令部、指揮部、學校、旅級單位，採無預警、有預警方式進行偵測，今年已經偵測到31件違規，偵測器在沒有限制下，可偵測到WIFI或藍芽等的距離達100公尺。

何志偉建議，應以「禁假」處罰違規士兵。盧建中表示，會有最高標準處置，違規罰則從申誡、記過到最嚴重的汰除都有。

立委林昶佐則質疑，前兩個月中國官媒環球時報發起百度地圖照片徵集活動，國防部應掌握中共是否派人到台灣重要軍事地點拍照上傳。

邱國正回應表示，中國對台情報蒐集沒有間歇過，用空照或衛星拍出來，大概軍營也都在裡面，不能說防不勝防，但經常會遇到，包括前陣子士兵把營區照片貼到抖音都很忌諱，國軍將強化營規管理。

邱國正表示，會和軍情局、國安局協調，了解中國百度地圖上是否揭露台灣的機敏軍事設施。（編輯：謝佳珍）1111024