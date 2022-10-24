蔡其昌：選情冷熱不是候選人決定 把該做的做好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）針對媒體提問今年選情冷如何點燃，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，候選人能夠做的就是腳踏實地與認真，選情冷熱不是候選人能決定，就紮實把該做的事情做好。

選戰進入倒數33天，蔡其昌今天持續「全面開站」計畫，前往西屯區文心路、中清路口，與市議員曾朝榮、林祈烽、陳淑華及市議員參選人謝家宜、蔡雅玲向路過的民眾打招呼，接著搭配車隊展開陸戰拜票。

針對媒體提問今年選情冷如何點燃，蔡其昌表示，所有選舉其實每一次都會遇到不一樣的情況，有些快熱、有些慢熱，現在的選情比3個月前熱，但如果比較過往選舉，現在就比較冷，選情的冷熱跟整體社會氛圍有關。

蔡其昌表示，候選人能夠做的就是腳踏實地與認真，「我們做我們該做的」市民才會感動，民進黨每一名市議員參選人不管選情冷熱，都很有誠意跟市民拜託，同時提出願景，選情的冷熱不是候選人決定的，就紮實把該做的事情做好。

至於中央如何協助，蔡其昌指出，選舉是技術面，政績是基本面，技術面很難去說明，民進黨中央執政成續不錯，台灣民主國際地位提昇、經濟數據也不差，在在顯示中央執政，其實有能力與成績。

他強調，這次選舉普遍冷，民調容易失真，選民回答意願會降低，採樣比例會有一定程度的偏差，選舉的結果一定要到開票那天，才會知道誰輸誰贏。（編輯：謝雅竹）1111024