張善政稱面對中共 就是捍衛中華民國保衛台灣

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，隨著中共20大的結束，不管對岸的政策怎麼改變，台灣所有人的態度都一樣，就是「捍衛中華民國，保衛台灣」。

張善政下午前往新屋區出席「善的力量後援會 」宣示派對，並接受媒體聯訪。記者詢問，如何看待民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指稱國民黨22日桃園北區競總造勢晚會是動員來的。

對此，張善政指出，鄭運鵬是在講民進黨自己吧，鄭運鵬的造勢晚會因為沒有人要挺就只好花錢，就是這麼簡單。

張善政表示，到目前為止桃園市出現很多公安的問題，總統蔡英文到桃園4次站台助選，可是沒有一次去關心這些問題，他希望蔡總統不要再來，好好把國事做好比較重要。

記者提問，如何看待鄭運鵬說桃園市工程都有保固及驗收機制，國民黨卻放大、扭曲工程問題，且一再強調國民黨企圖複製當時高雄的惡夢。

張善政回覆，他覺得鄭運鵬講這些話，更凸顯了根本就是鄭文燦的小弟，鄭文燦的政績有問題，都不敢去面對檢視，這樣桃園怎麼會進步，他保證若當選桃園市長會對桃市公共工程全面體檢。

對於綠營不斷說張善政是中華民族致公黨的顧問，張善政表示，民進黨這次選舉就只知道說抗中保台，只會抹紅對手，只會拿報上的幾張照片看圖說話，對手這幾招早就被桃園市民看破了。

張善政說，「秀才人情紙一張」，這個顧問就是1張聘書，就是這樣。

記者追問，中共20大結束後，如何看待似乎對台獨劃出明確界限的說法。

張善政回答，不管對岸的政策怎麼變，台灣所有人的態度都一樣，就是「捍衛中華民國，保衛台灣」。他曾在宏碁做網路資安，並擔任行政院科技部長，在網路上已對抗對岸的網軍多少年，就是這種行動保護台灣。（編輯：戴光育）1111024