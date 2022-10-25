高市府指準公幼全國最多 柯志恩：與公幼不同應說清

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高市府今天表示，市府擴大平價教保服務，公共化幼兒園加上準公共幼兒園，全市平價化教保服務供應量已達9成。不過國民黨高雄市長參選人柯志恩說，準公幼和公幼不同，應該說清楚。

隨著高雄市長選舉腳步逼近，高市府近期推出多部影片宣傳市政，最新的影片是多名家長抱著年幼孩子抽號碼，結果都成功中籤，呈現市府力推公共化教保服務，讓家長不必再為孩子搶破頭。

高市府表示，高雄市推動公共化教保服務，其中公共化教保服務經費增列新台幣10.78億元，公共化幼兒園新增300餘班、準公共幼兒園數量252間位居全國之冠。

高市府指出，高雄市連續3年推動擴大平價教保服務，111年公共化幼兒園可提供2萬5123個入園名額，公共化教保服務供應量已達4成，加上準公共幼兒園可提供3萬3869個入園名額，全市平價化教保服務供應量高達9成。

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對此，柯志恩今天上午接受媒體聯訪表示，提升公共化幼兒園覆蓋率，是政府責無旁貸的目標，但準公幼和公幼不同，兩者仍有差別，市府應把數字說清楚。

柯志恩說，家長搶破頭希望讓孩子進入公幼，她未來若當選市長，會致力提升公幼覆蓋率，尤其在偏鄉地區，希望能夠弭平城鄉差距。此外，公幼也會根據人口出生率來設立，並延長公幼托育時間，讓家長有更多喘息空間。（編輯：謝雅竹）1111025