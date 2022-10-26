新北政見會 林佳龍將訴求大翻新、侯友宜提2030願景

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新北市長侯友宜（左2）26日在市政會議後接受媒體聯訪表示，將在電視政見會中會陳述2030的新願景，清楚向民眾說明新北市未來會是健康、快樂、有希望的城市。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，會在電視政見會提出新北大翻新的訴求，以及國土規劃的大格局主張；市長侯友宜表示，會在政見會陳述2030年的新願景，清楚向民眾說明。

林佳龍今天與宜蘭縣長參選人江聰淵，一起在新北市貢寮福隆草嶺隧道口，騎腳踏車造勢。

新北市長參選人公辦電視政見發表會將於11月14日上午舉行，林佳龍接受聯訪時表示，這次市長選舉的電視政見會由新北市選舉委員會舉辦，只有第三方提出詢問，可惜沒有交叉詰問。

林佳龍說，會利用這機會訴求新北大翻身的主張與原因，不管在國土規劃與交通水利，都需要大格局，居民也關心智慧城市，不是現在有如衛星城市。他這次會在政見發表會提出訴求，也希望侯友宜不要在政見會上只會陳述「好好做事」。

林佳龍說，與江聰淵都喜歡運動，觀光旅遊要食宿便利，他提出大東北角共90公里海岸線串連並要有自行車道，以結合鐵道、淡蘭古道、草嶺古道，串連台灣首都圈的觀光成為世界級的亮點。

林佳龍說，新北的宜蘭鄉親也組成後援會支持他，若與江聰淵雙雙當選，會落實彼此的合作。呼籲戶籍還在宜蘭的新北市民，踴躍返鄉投票支持江聰淵。

江聰淵接受聯訪表示，新北市有許多旅居新北的鄉親、新北的發展就是宜蘭的發展，雙方可以攜手發展與結合。宜蘭鄉親也期待新北可以大翻新，讓新北與宜蘭可跨域合作。

市長侯友宜上午在市政會議後接受聯訪表示，將會在電視政見會中會陳述2030年的新願景，清楚向民眾說明，新北市未來會是健康、快樂、有希望的城市。（編輯：李錫璋）1111026