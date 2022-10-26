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綠委質疑鍾東錦涉砂石利益 赴監察院檢舉

2022/10/26 14:15
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（中央社記者王揚宇、實習記者陳美澐台北26日電）民進黨立委洪申翰等人今天表示，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦擔任議員期間，身兼砂石公司股東，涉嫌透過修法等圖利自己的公司，違反公職人員利益衝突迴避法，因此向監察院提出檢舉。

洪申翰今天與苗栗縣議員陳光軒、曾玟學赴監察院，檢舉鍾東錦涉嫌違反利益衝突迴避法，並於現場說明案由。

洪申翰等人指出，鍾東錦擔任第18屆苗栗縣議員期間（2014年12月25日至2018年），身兼恒威砂石公司的股東（2006年至2017年），而在鍾東錦就任議員後的1個月，恒威即取得苗栗縣政府核發的土石採取許可證，質疑鍾東錦透過議員身分施壓、協助該公司取得許可。

陳光軒表示，依照利益衝突迴避原則，擔任議員期間針對相關產業，應自行迴避，但是鍾東錦不僅未依法行事，甚至在議會審查苗栗縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例修正案時，要求下修徵稅標準、法規訂定要既往不咎等，使恒威公司受惠，明顯在圖利自己。

陳光軒指出，雖然鍾東錦不斷塑造政治被害者的角色，但他們每次開記者會的指控都有所依據，真正的被害者應該是苗栗縣民，因為鍾東錦違法開採砂石，導致苗栗好山好水無法恢復，呼籲鍾東錦不要躲在發言人背後，應自己出面說明清楚。

曾玟學等人說，今天針對鍾東錦擔任苗栗縣議員期間，涉嫌未依法迴避議案審議及假借職務上的權力、機會圖自己的利益等違法情事，正式提出檢舉，請監察院本於職權依法調查，如涉不法應依法裁罰。

民進黨立法院黨團25日召開記者會，質疑鍾東錦擔任議員時，涉嫌透過修法護航、圖利自己的砂石公司，及其他違法情事，呼籲苗栗縣政府、檢調調查。鍾東錦競選總部副總幹事李敏政同日回批，民進黨和時代力量立法委員仗著言論免責權、利用國家機器霸凌，甚至司法檢調打壓，抹黑誣陷、栽贓嫁禍。（編輯：翟思嘉）1111026

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