新竹棒球場爭議持續 市府籲改善工作回歸專業

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市政府今天表示，新竹棒球場已完成草皮、內野紅土、牛棚區等多項改善，會配合審計報告檢討並釐清相關責任，呼籲外界讓改善工作回歸專業。

竹市府發新聞稿表示，有關審計報告稱新竹棒球場土壤級配材料與施工規範未盡相符，市府表示，實際情形為統包需求書規範不符合OT廠商需求，為減少重複施工，故依OT廠商建議變更。

市府表示，市府與廠商絕對會負起責任，將依契約檢討專案管理及監造未善盡責任之處，及統包商是否有設計疏失，將新竹棒球場改善到位。

市府指出，有關新竹棒球場專案管理與監造發包情形，是依據「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」規定辦理，合乎法令規定；棒球場遴選工程廠商招標評選公開公正，一切符合採購法規定。

市府補充，新竹棒球場專案管理廠商團隊有國外運動場館設計與施作經驗。此外，依據採購網資料顯示，廠商自104年至今承攬國內逾300案，新竹市棒球場為其中之一；統包商也承攬六都如台北市及新北市等處重大建設案。（編輯：方沛清）1111026