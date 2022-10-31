林洲民批大巨蛋公安瑕疵 北市府：委員會通過

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）韓國梨泰院逾百人死亡踩踏意外引發關注公安議題，台北市前都發局長林洲民質疑，大巨蛋防災避難模擬參數設定有瑕疵，是假象通過；北市府否認並強調，這是委員會通過的決議。

林洲民昨天在臉書發布「致台北市長候選人的一封公開信」，指出大巨蛋防災避難電腦模擬是蓄意迴避2項重要參數設定，才能在2019年10月14日「假象通過」，要當台北市長的人應針對此議題說明立場。

林洲民表示，當他還任職都市審議委員會主任委員時，與其餘委員共同堅持，應將現場逃生方向熟悉度參數設定為「不熟悉」、情境參數設定為「不知所措」，這2項設定卻在後來被迴避，因為要不是如此，電腦模擬一定無法通過。

林洲民質疑，當災難發生時，大部分人並無法立即了解逃生方向及出口位置，且會是驚慌的，而不是泰若自然、優雅的，北市府卻選擇偏袒遠雄，讓缺乏這2項設定的模擬通過，有護航之嫌。

台北市都發局副局長羅世譽今天接受媒體聯訪強調，大巨蛋避難模擬所使用的軟體經過都審委員會同意，設定參數也是委員接受、認為合理的，通過模擬也是委員會的決議。

羅世譽說明，當時有問過軟體設計者，對方認為依照最差狀況設定的情境會無法跑出結果，如果強迫組合極端參數，更會讓軟體停止運作。

羅世譽指出，因為軟體本身有自己的限制，跑不出結果僅能代表沒有結果，並不代表結果是不行的，市府也沒有蓄意迴避任何參數設定。

根據台北市政府大巨蛋公開資訊專業，防災逃生避難模擬須按實際有擺設座椅、未關閉樓梯及出口狀況，以人員每秒1.2公尺步行速度計算，全員須在8分鐘內離開觀眾席至室內疏散空間、15分鐘內避難至戶外避難空間。（編輯：方沛清）1111031