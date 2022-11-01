挺陳時中 蔡英文：不做總統就去做國際局長

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民進黨主席蔡英文（左）1日晚間到文山區為黨籍台北市長參選人陳時中（右）助選，向選民大力推薦陳時中有擔當、領導力及抗壓性，「我如果不做總統，就去做你的國際局長」。中央社記者郭日曉攝 111年11月1日

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天前往文山區舉辦廟口開講，民進黨主席蔡英文到場相挺，她盛讚陳時中有擔當、領導力及抗壓性，「我如果不做總統，就去做你的國際局長」。

陳時中今天晚間與民進黨台北市議員參選人詹晉鑒、王閔生、簡舒培、趙怡翔、陳聖文到景美集應廟舉辦廟口開講，向民眾說明國際事務局、都更、社宅、捷運等政見。

陳時中指出，這次選舉還有18歲公民權複決案，希望大家支持把公民權交還給年輕人，大家一起決定國家及社會的未來，讓肯對社會承擔、負責的人越來越多，讓社會更進步。

蔡英文致詞表示，這陣子她只要有時間，一定會安排跟陳時中合體，一方面幫他加油打氣，一方面也是來謝票，「今天來就是要謝謝大家。」

蔡英文說，文山區是台北市艱困中的艱困選區，2020年總統大選，她在台北市的得票率超過53%，文山區僅46.5%，而這次市長選舉，陳時中的目標是53.5%，希望大家幫忙拉票，幫他的票衝得比自己還高。

蔡英文指出，陳時中的第一個政見就是成立國際事務局，讓台北市變成國際的台北市、讓台灣走向世界，「我如果不做總統，就去做你的國際局長，但是你要選得上。」

蔡英文表示，選舉就是要聽候選人的政見跟條件，而不是謾罵、抹黑或談論棄保，而她認為這次的最佳人選就是陳時中，因為陳時中每一件事都盡心盡力做好準備，對12行政區各有規劃及願景，也能負責任地提出藍圖。

蔡英文細數，陳時中有溝通協調能力、有擔當也願意承擔，還有令人讚賞的抗壓性，她有信心陳時中能成為與中央及其他縣市配合相當好的台北市長，帶領北北基桃整合成世界級大都會，「這就是我們要的市長，剩下20幾天，給總統拜託一下，我們都去拉票。」（編輯：張銘坤）1111101

民進黨台北市長參選人陳時中（右3）1日晚間與同黨市議員參選人詹晉鑒（左）、王閔生（左2）、簡舒培（左3）、趙怡翔（右2）、陳聖文（右）到景美集應廟舉辦廟口開講，黨主席蔡英文（中）也到場力挺，籲請民眾全力支持陳時中及黨籍議員參選人。中央社記者郭日曉攝 111年11月1日

民進黨主席蔡英文（揮手者）1日晚間到文山區出席黨籍台北市長參選人陳時中（後右）的廟口開講活動，稱讚陳時中每件事都盡心盡力做好準備，對12行政區各有規畫及願景，也能負責任地提出藍圖，籲請選民支持這名最佳台北市長人選。中央社記者郭日曉攝 111年11月1日

民進黨台北市長參選人陳時中1日晚間在文山區景美集應廟開講，說明施政願景，包含當選後擬成立國際事務局等，全力爭取民眾支持認可。中央社記者郭日曉攝 111年11月1日