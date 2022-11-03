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奧斯陸自由論壇在台登場 專家：台灣成為人權之都

2022/11/3 17:17（11/3 21:06 更新）
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國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）3日在台登場。美國人權基金會會長布斯塔尼（Céline Assaf Boustani）（右4）與多國民主運動人士合影。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月3日
國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）3日在台登場。美國人權基金會會長布斯塔尼（Céline Assaf Boustani）（右4）與多國民主運動人士合影。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月3日
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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」今在台登場。美國人權基金會會長布斯塔尼表示，作為一個擁有如此多專制政權的地區的強大自由民主國家，台灣自然適合成為人權之都和其他國家的燈塔。

「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）3日在台北君悅酒店舉行記者會，今年論壇主題為「變革先驅者」（Champion of Change）。

布斯塔尼（Céline Assaf Boustani）在記者會上說，在台灣的這個關鍵時刻，「我們想在這裡表達我們的支持，並帶來其他聲音，分享團結全球自由民主運動的戰略。」

布斯塔尼說：「我們的目標是為台灣、亞洲和世界各地的人權捍衛者提供希望和勇氣。我們希望確保我們能夠繼續在台灣開展業務，其中可能包括在台北開設辦事處，並繼續加強我們在這裡的社區。」

甘比亞反性侵運動家圖法．賈洛表示，甘比亞經歷非常長的獨裁時期，直到2017年才開始轉變民主制度；在受到壓迫的過程中，女性權益的權益是否也有受到保障？她很希望把這個故事分享給台灣。

香港民主運動家羅冠聰表示，他上一次來到台灣是2019年，沒想到3年後整個香港社會與市民風格受到完全徹底改變。

羅冠聰指出，在香港抗議的過程中有一個口號是「今日香港、明日台灣」，這句口號若只是口號的話，而不是在抗議活動中學習到更多，口號可能會成為自我實現的預言。他希望透過這次機會提醒台灣的自由是有多重要，並分享香港的經驗。

泰國前反對運動領袖宗龍倫吉表示，他在1990年代還是學生時接觸公共事務，當時是學生領袖，後來進入商業世界，但之後認為要有人出面讓泰國朝向新的現代民主政治制度，因此成立了政黨。

他說，希望透過這次論壇，讓各方知道民主的奮鬥經過很多汗水與淚水，不能掉以輕心。

緬甸民主運動家懷恩寧表示，她來自政治世家，也是政治犯的女兒，她在這個背景下長大，很痛心緬甸出現回頭路，當地處境非常分歧，來自國際社會的關注與支援非常不足，很想與大家分享現在緬甸的民主運動。

香港政治運動家鄺頌晴說，在她的觀察中，台灣與香港有個非常相似的地方，就是在政治的光譜上被當作棋子。不過，她認為，當台灣與香港的力量在一起後，來自國際上的支持會更多。

「奧斯陸自由論壇」於2009年創辦，2018年首度在台北舉行，2019年論壇二度來台，今年則是第三度造訪台北。（編輯：楊昇儒）1111103

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