侯友宜稱選情較冷 估不利年輕議員參選人

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）爭取連任的國民黨新北市長參選人侯友宜今天陪同黨籍市議員參選人掃街時表示，受到COVID-19疫情影響，今年選情相對比較冷，年輕的參選人相對比較難被看見。

侯友宜上午先前往新莊區宏泰市場陪同國民黨新北市議員參選人戴湘儀掃街拜票，再到板橋區興隆市場陪同爭取連任的國民黨新北市議員參選人葉元之拜票。

侯友宜接受媒體聯訪，記者提問，有關新莊地區的市長與市議員選情。對此，他說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，今年選情相對比較冷，年輕的參選人例如戴湘儀相對比較難被看見。

侯友宜表示，期待更多新人願意為新莊、為這塊土地努力；尤其，戴湘儀的選情很危險，希望她熱忱服務的精神能與侯友宜一起攜手合作，打造新莊區成為北台灣發展的中心點。

另外，記者詢問，電視政見發表會準備如何？侯友宜對此指出，4年來與新北市民一起攜手打拚，市政已成為生活一部分，他會更認真看待這次選委會舉辦的電視政見發表會，更期待新北市2030願景被看見。

侯友宜說，在新北市長4年任內，清楚地規劃出新北市2030遠景努力施政的願景，現在已經不斷躍進與實現政見，將透過政見會陳述施政目標與願景，讓市民有生活在國際大都會的光榮感。（編輯：戴光育）1111106

爭取連任的國民黨新北市長參選人侯友宜（前左）6日到新莊區宏泰市場陪同黨籍新北市議員參選人戴湘儀（前右）掃街拜票，侯友宜表示，受疫情影響，今年選情相對比較冷，年輕的參選人相對比較難被看見。（戴湘儀競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日

新北市長侯友宜（前右）與同樣爭取連任的國民黨新北市議員參選人葉元之（後左）6日到板橋區興隆市場掃街拜票，受到攤商歡迎。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日