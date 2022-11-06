友邦聖克里斯多福總理7至10日訪台 將晉見蔡總統

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台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯應中華民國台灣政府邀請，7日至10日率團訪台。（圖取自facebook.com/drterrancedrew）

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（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應中華民國台灣政府邀請，明天至10日率團訪台，此行也是德魯8月6日就職後首次訪台，總統蔡英文將以軍禮及國宴款待。

外交部下午發布新聞稿表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯應中華民國台灣政府邀請，將於明天至10日率團訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是德魯今年8月6日就職後首次訪問台灣，訪團成員包括外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）、環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）等重要閣員及地方首長。

外交部指出，為展現台灣對德魯蒞訪的禮遇與重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

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德魯在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴，他也將拜會行政院大陸委員會、環境保護署及衛生福利部中央健康保險署，另將參訪財團法人國際合作發展基金會及台北榮民總醫院等相關經建文化設施。

外交部表示，台灣與聖克里斯多福及尼維斯聯邦，兩國邦誼厚實，建交39年以來，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成效斐然，未來雙方將在既有友好基礎上深化合作，持續增進兩國人民福祉，落實永續發展目標。（編輯：楊凱翔）1111106