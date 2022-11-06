電動機車政見財源來自都更 林右昌：謝國樑騙票

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天針對「青年電動機車」政見推出懶人包，提到財源將從公辦都更增加稅收，基隆市長林右昌說，再次證明謝國樑的政見完完全全是騙票的「芭樂票」。

林右昌在臉書（Facebook）表示，「公辦重劃」財務來源從平均地權基金，是「作用性基金」而非「營利型基金」，基金來源為使用者（也就是參與開發地主）付費，政府只是先行代墊（向銀行貸款）建設費用，必須以財務平衡為原則，不能與民爭利，更不以賺錢為目的，且倘若重劃建設虧損，則還要由市庫負責。

林右昌說，基於取之於當地，建設用之於當地的基本原則。市地重劃如有盈餘，應以開發這處重劃區內部建設或聯外道路為主，不能任意挪為市庫使用。

林右昌說，都市計劃核定重劃區，籌劃重劃從開始到公告、設計、施工、配地、抵費地完售等工作，不含都市計劃變更的時間，至少要5至6年以上，不僅所需時間冗長，且目前原物料價格劇變，沒有人能夠保證重劃後一定能有盈餘。

林右昌說，市地重劃是使用者付費，並不是沒有成本，包括重劃區內10種公共設施用地及興建費用全部都是由地主自行負擔，政府不出錢只是先行代墊建設費用，之後用地主提供的「抵費地」來歸還，所以重劃後「抵費地」公開拍賣後得款，是地主返還政府先行代墊的建設費用，而不是政府新增加的稅收，這是要拿來還開發借款，不是拿來花掉。

林右昌表示，謝國樑實在犯了極嚴重的錯誤，把重劃後地主歸還政府的款項，當作是政府的新增稅收，還要拿來當Gogoro財源，實在是亂來，市地重劃抵費地盈餘是不得挪用作為市庫財源「挪用就是違法」。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，市政府財政是大水庫概念，當重劃的收入增加，以後就可以讓其他的歲入來支應電動機車在內的市政支出。反正說到民進黨想怎麼樣都可以，就好像基隆一個資本額僅新台幣25萬元的公司，就可以連續得標近8000多萬元的營養午餐標案，這就如同是基隆版的快篩小吃店。

根據謝國樑競選辦公室提供資料，預計4年打造5萬台專屬基隆青年的電動機車，第1批適用對象為民國78至92年次，財源將從五堵、八堵公辦都更重劃增加稅收，規劃每台價格新台幣4萬元，除向中央爭取每台1萬元補助外，另由市府補助每台3萬元，15億元分4年編列預算。（編輯：李錫璋）1111106