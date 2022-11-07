林佳龍競辦質疑探軍情 新北警局稱到場了解狀況

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民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（左）、李坤城（右）7日在競選辦公室內召開「請問侯友宜，借一條路有多難，你到底在怕什麼？」記者會。中央社記者高華謙攝 111年11月7日

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（中央社記者高華謙新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天召開記者會時發現員警在場聆聽，質疑在刺探軍情。新北市警察局指出，記者會內容與路權申請有關，到場了解狀況，以利及時回應並協助解決。

林佳龍競選辦公室發言人何博文、李坤城今天在競選辦公室內召開「請問侯友宜，借一條路有多難，你到底在怕什麼？」記者會。

何博文表示，8月19日競辦發文申請板橋第一運動場與第二運動場將於11月25日舉辦選前之夜活動，但新北市政府體育處8月24日回函僅同意出借第二運動場；競辦10月25日再次發文申請使用板橋第一運動場，但體育處說該時段已無檔期可出借。

他指出，競辦8月19日就行文申請，明明離選前之夜11月25日還有相當久時間，質疑到底是哪個單位比他們還早申請？究竟是不是侯友宜假公濟私、濫用行政資源，提早把板橋運動場用各種方式預定下來？

何博文表示，尋求連任的新北市長侯友宜陣營屆時若公布選前之夜場地是在板橋第一運動場，會不會滑天下之大稽，濫用公權力、公器私用到了極點。

他說，因為申請板橋第一運動場遭新北市府莫名其妙拒絕，競辦退一步9月19日向板橋區公所申請板橋第一運動場旁的區運路段，9月22日區公所回函指須30天前才能提出申請，他們在10月25日上午8時親自到區公所送件，但到11月6日都還沒收到區公所回函。

記者會開到一半，林佳龍競辦指出，工作人員發現共有3名新北市政府警察局與海山警分局員警站在後方聆聽，競辦質疑對方是來維安的嗎？以前記者會沒有警察到場，今天為什麼特別過來？任務是什麼？

現場員警被發現身分後立即走掉，只留1名員警在現場回應。他說，是海山警分局保防組人員，今天目的是現場維安。

李坤城指出，今天召開記者會就是要侯友宜不要這麼鴨霸，結果侯友宜涉嫌派警察到場看記者會。

何博文表示，選舉敏感期間假借維安名義刺探軍情，坦白說並不光彩，也辛苦了基層員警，在侯友宜市府執政下有很多這樣的事情，他也不知道現場要維安什麼，但「這就是侯市府的作風」。

對此，新北市政府警察局指出，這次林佳龍公召開記者會提出對於選前之夜交通路權申請疑義，因此派員前往了解狀況，以利及時回應，並協助解決申請問題。

新北市警察局表示，警政署規定警局在選舉期間對所有參選人均需負起安全維護責任，包含巡邏簽巡、隨扈派遣、造勢活動交通疏導等，都與各參選人團隊保持密切聯繫。

新北市警察局指出，對於任何事件都秉持行政中立立場，以參選人安全為首重，不介入任何選舉議題，且不偏袒任何政黨，維持警察行政中立立場。（編輯：戴光育）1111107