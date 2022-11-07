聖克里斯多福總理訪台 蔡總統8日軍禮歡迎

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（中央社記者葉素萍台北7日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文將在明天上午以隆重軍禮迎接聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯訪團，並就兩國共同關切領域議題，進行會晤深入交換意見。

總統府晚間指出，拉丁美洲及加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應政府邀請，率團於今天抵達台灣，展開至11月10日，為期4天的國是訪問行程，蔡總統代表政府及人民誠摯歡迎。

張惇涵表示，蔡總統將在明天上午，以隆重軍禮迎接訪團，並就兩國共同關切領域議題，進行會晤深入交換意見。同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

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張惇涵說明，此行為德魯在今年8月就任後首度訪台；台灣與聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交39年來，長期在農業、醫療衛生、再生能源、資通訊等領域有密切合作交流。德魯近年來更多次在聯合國大會等重要國際場合發聲，大力支持台灣的國際參與，兩國合作深厚且邦誼堅實。

張惇涵表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是台灣在拉丁美洲及加勒比海區域的重要友邦，期盼透過此次德魯率團來訪，推進兩國合作歷久彌新，促進兩國邦誼歷久彌堅，零時差、零距離為全球民主韌性與繁榮發展貢獻力量。（編輯：林興盟）1111107