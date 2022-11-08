新北市議員金中玉等3人收賄判刑 曾柏瑜王明麗唐聖捷遞補

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（中央社記者陳俊華台北8日電）因新北市議員高敏慧、何淑峯、金中玉遭判刑定讞、褫奪公權，中選會今公告，依選罷法規定，缺額由落選人依得票數高低順序，分別由唐聖捷、王明麗及曾柏瑜遞補為新北市議員。

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18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案，最高法院10月27日駁回被告上訴，現任民主進步黨籍新北市議員高敏慧、何淑峯與無黨團結聯盟市議員金中玉各判5年、4年10月、3年10月定讞，均褫奪公權。

中選會今天公告，高敏慧、何淑峯、金中玉等3人，因犯「貪污治罪條例」之對於職務上行為收受賄賂罪，經法院判處有期徒刑，並褫奪公權確定，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，缺額由落選人依得票數高低順序，分別由時代力量唐聖捷、國民黨王明麗及時代力量曾柏瑜遞補，任期至本屆市議員任期屆滿之日為止。（編輯：林興盟）1111108