謝龍介批台南槍擊像無政府 黃偉哲：治安無選舉假期

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市學甲區今天凌晨連續發生兩件槍擊案，國民黨台南市長候選人謝龍介批評台南如同無政府狀態，「黃市長你睡醒了嗎」；台南市長黃偉哲表示，維護治安沒有選舉假期。

台南市學甲區今天凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門射擊約30發，所幸無人傷亡，警方已鎖定對象追緝。

謝龍介得知後嚴厲譴責暴力，呼籲警方儘速將槍手緝捕到案及公布案情。謝龍介發布新聞稿指出，民進黨中執委郭再欽住處及廠辦遭掃射後，謝財旺服務處也被狂轟30槍，歹徒行徑猖狂，台南如同無政府狀態，「黃市長你睡醒了嗎？」

謝龍介表示，郭再欽是民進黨中執委、民進黨台南市黨部財務長，謝財旺則是黃偉哲眼前的紅人；學甲凌晨槍響將黃偉哲市府官箴敗壞的事實搬上檯面，黃偉哲要出面好好交代。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，正值選舉敏感期間，全案已報請台南地檢署偵辦，但維護治安沒有選舉假期，防治暴力決心也會貫徹到底，警方將全力追查，積極偵辦所有刑事案件。（編輯：陳仁華）1111110