高雄政見會將登場 柯文哲籲說清楚污染和財政問題

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台北市長柯文哲（前左3）12日上午到高雄，陪同民眾黨高雄市議員參選人李佳玲（前左2）、陳妙真（前右3）、劉家榮（前左1）等人掃街拜票，柯文哲表示，民眾黨全國掃街首站在高雄，希望從高雄開始，作為改變台灣的第一步。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會今天下午登場。台北市長柯文哲說，高雄除面臨人口老化、外移，還有較嚴重的環境污染及財政紀律，候選人應說明如何解決。

選舉剩下14天，柯文哲今天上午到高雄，陪民眾黨高雄市議員參選人李佳玲、陳妙真、劉家榮、陳惠君、莊貽量、李建輝等人車隊掃街拜票。柯文哲說，民眾黨全國掃街首站在高雄，希望從高雄開始，作為改變台灣的第一步。

高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會今天下午登場，柯文哲接受媒體聯訪時被問到對候選人有何建議？柯文哲說，高雄跟其他城市一樣面臨人口外移、老化，但高雄還有2個比較重要的問題，就是環境污染跟財政紀律，各候選人應花時間去說明要如何解決。

柯文哲說，台北空氣品質在他上任後改善很多，高雄空污問題，如果由他執政，首先會弄清楚空污主要組成原因及時間分布，空污也不可能短時間內可以解決，光是調查清楚及擬訂解決計畫等，恐怕要好幾個月，甚至一年的時間。

柯文哲還說，高雄近年仍有超大型建築落成，外表看起來很美觀、壯觀，但到底高雄能否讓人民安居樂業，才是應該思考的重點。

今年高雄市議員選舉，藍綠廝殺激烈，被問到民眾黨參選人如何突破重圍？柯文哲說，台灣政治氛圍就是對民進黨失望、對國民黨絕望，那為何不給民眾黨機會試試？投給民眾黨不只是投給民眾黨，也是投給自己、投給台灣未來一個機會。

針對18歲公民權，柯文哲說，從上次公投經驗，可以看出民進黨想推動什麼事，沒有做不到的，但這次針對18歲公民權感覺是「虛晃一招」。他呼籲民眾對18歲公民權踴躍投下同意票，支持18歲公民權，讓國家更有活力。（編輯：郭諭儒）1111112