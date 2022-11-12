屏東縣長參選人公辦政見會錄影 3選將正面交鋒

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東縣長參選人公辦政見會今天錄影，3名選將正面交鋒。綠營周春米主打5大核心產業及6大發展區域；藍營蘇清泉針對交通及社福提出5個為什麼；時力詹智鈞闡述出身勞工有優勢。

今天舉行的屏東縣長參選人公辦政見發表會，3名參選人均出席，抽籤依序由周春米、蘇清泉、詹智鈞發表政見，每人24分鐘，16日將在屏東縣有線電視公益頻道及網路播出。

周春米表示，施政藍圖為5大核心產業包含科技、農金、觀光、綠能、長照，從高鐵延伸的高科技產業區域、農漁畜加工保存銷售推廣、山海傳統文化觀光、日照等再生能源、升級33鄉鎮市長照軟硬體設施。

周春米指出，6大發展區域則分別以屏東市周圍、屏北地區、平原地區、沿海地區、半島地區、沿山地區，讓屏東地區均衡發展，延續安居樂業，打造繼續進步、向前的希望城市。

蘇清泉則提出5個為什麼，包括「財務不錯，但老人及兒童福利為什麼不做」、「年輕人外流，縣府卻束手無策」、「6項重大交通建設全部跳票」、「即使萬箭穿心也要指定接班」、「百里種樹，傷亡無數」。他也表示未來將引進高科技、精密工業來屏東設廠。

詹智鈞則針對環境、交通議題等提出見解。他強調，自己身為工會理事長，不管再好的產業發展，沒有搭配勞工政策都是枉然，身為勞工出身，這是他的優勢。會中也邀請對手公開辯論，讓民眾更加能檢驗各參選人的差異。（編輯：謝雅竹）1111112