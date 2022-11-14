高雄薪資成長冠六都 陳其邁：相信未來會更進步

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄市長陳其邁今天說，高雄薪資成長為六都最高，營業銷售總額也在去年達5.57兆，為縣市合併以來最高，今年可望再成長，「相信未來的高雄一定會更進步」。

陳其邁今天陪黨籍議員參選人進行一連串車掃活動，上午在橋頭區陪陳慶鴻、林志誠掃街，下午在到美濃、大樹分別為林慧欣、黃飛鳳拜票，傍晚再為楠梓區黃偵琳、三民區林武忠助選。

陳其邁上午展開掃街前，在義山宮接受媒體聯訪表示，民進黨在大岡山區有3名參選人，其中陳慶鴻、林志誠都是新人，但都曾任立委助理、是沙場老將，因此希望爭取民眾支持新世代、新動力，助他們在激烈選情中當選。

媒體指出，勞動部最新統計中，近年高雄的薪資成長率為六都最高，詢問陳其邁看法。陳其邁說，高雄營業銷售總額在去年達到5.57兆，包括服務業、製造業、農業成長都是六都最高，也是縣市合併以來最高點；今年1到8月也已經成長約9個百分點，若按此期程，今年就會突破6兆，再往前進步。

陳其邁指出，高雄薪資成長達8.91%是六都最高，市府擴大招商參與公共建設投資，實質招商金額也超過5000億，勞工勞退薪資提撥就業人數在這3年也增加4.2萬人；從就業到薪資實質成長，都是市府的努力，也希望未來透過科技大廠、產業轉型、多元配套就業方案等增加競爭力，「相信未來的高雄一定會更進步」，勞工薪資、實質所得也都會增加。

媒體提問，勞動部數據是否「打臉」國民黨高雄市長候選人柯志恩指低薪導致高雄人口外流的說法。陳其邁說，施政應該要基於事實，不要用扭曲的數字評論，對市政討論才比較有建設性。（編輯：陳仁華）1111114