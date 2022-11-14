回故鄉車隊掃街拜票 黃秀芳盼鄉親支持線西女兒

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民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（圖）14日回到故鄉線西鄉，以車隊掃街方式拜票，黃秀芳站在宣傳車上向民眾揮手，呼籲鄉親支持線西的女兒。（黃秀芳競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月14日

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳上午回到故鄉線西鄉，以車隊掃街方式爭取支持；黃秀芳指出，線西是她的故鄉，她會拿出最好政見爭取鄉親認同，也希望鄉親支持線西的女兒。

黃秀芳今天在黨籍縣議員參選人王國忠、周君綾等人陪同下，前往線西鄉以車隊掃街方式爭取支持，黃秀芳站在宣傳車上向民眾揮手，也有民眾聽到宣傳車的廣播，趕緊跑出來向車隊比出讚的手勢，為黃秀芳等人加油打氣。

黃秀芳接受媒體聯訪時說，她在這次縣長選舉提出最好政見爭取鄉親認同，也希望鄉親支持線西女兒，她也會拚給鄉親看，當一個好縣長，拿出最好成績讓鄉親驕傲。

黃秀芳指出，線西海邊的風很大，掃街時也看到設在海邊的風力發電機葉片不斷旋轉，她主張明年相關離岸風電與電網並聯後，要拿綠能營業稅來實現重陽敬老禮金等社福政策，也要維持免費兒童營養午餐。

黃秀芳說，線西是她從小成長的家鄉，她跟著父母在海邊務農長大，所以有著海口人的堅韌個性，她要告訴鄉親，秀芳從政以來始終如一、不忘初衷，提出的政見會讓鄉親放心，不會讓鄉親漏氣，一定說到做到。（編輯：陳仁華）1111114