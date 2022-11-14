蘇貞昌：民間投資公共建設逾9000億 修法添參與誘因

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財政部「金擘促參 共好台灣」系列活動－促參新紀元啟動儀式14日在台大醫院國際會議中心登場，行政院長蘇貞昌（圖）出席致詞。中央社記者張皓安攝 111年11月14日

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（中央社記者張璦台北14日電）民間參與公共建設金擘獎走過20年，行政院長蘇貞昌今天表示，感謝民間信任政府，投資逾新台幣9000億元，完成許多重大建設，促參法修法正在三讀階段，將改得更合理、有效率，增加參與誘因，更凝聚民間投資。

「金擘促參 共好臺灣」系列活動—促參新紀元啟動儀式今天登場，總統蔡英文、蘇貞昌、財政部長蘇建榮等人出席。

蘇貞昌致詞時指出，近期蔡總統參加許多國際重要場合、視訊，全國奔走，但在今天中午特別參與典禮，顯見對促參的重視及對民間投資者的感謝。

蘇貞昌說，他要向蔡總統報告，近年加薪減稅、增福利、照顧國民、重大建設，「就因為我們有一個非常好的財政部長（蘇建榮）、財神爺」，寬籌預算，引進民間投資。

蘇貞昌表示，促參法實施22年，金擘獎頒發20年，感謝民間信任政府，投資超過9000億元，讓政府省下1兆6000多億元，創造16萬個工作機會，同時完成許多重大建設。

蘇貞昌指出，這20年來，民間、政府攜手合作，台灣才能有這樣的進步，促參法要改得更合理、更有效率，現正在三讀階段，將來可以更凝聚民間投資。

促參可望創造政府、企業、民眾三贏，蘇貞昌表示，他交代蘇建榮，不要怕民間賺錢，促參機制要設計得讓民間賺錢，才有參與誘因，但也不能有圈地圖利等不妥當問題，過程中，需要有智慧、有經驗、有彼此信任、有效率，感謝民間與政府一起努力。

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蘇建榮致詞時指出，促參業務從行政院公共工程委員會移撥到財政部，到今年剛好滿10年，在工程會過去打下堅實基礎後，促參招商成績漸入佳境；在蘇貞昌大力支持下，促參法修法上週已通過黨團協商，今年可望三讀完成，啟動促參2.0工作。

蘇建榮指出，促參2.0有3大項重點，首先，擴大促參案源範疇，納入新興綠能設施、數位建設等；第二，引進國際上常見的政府有償取得公共服務機制，讓促參模式更進步；第三，增訂促參案爭議調解機制，未來促參開啟新紀元，讓政府、企業、民眾可以享有更多促參帶來的好處。（編輯：翟思嘉）1111114