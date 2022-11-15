綠再追與經濟黨關係 張善政競辦反嗆雙標打烏賊戰

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（中央社記者王揚宇、葉臻台北15日電）民進黨立法院黨團今天表示，國民黨桃園市長候選人、經濟黨榮譽總顧問張善政，稱總顧問的職務是空的、是一張紙，這回應根本是迴避問題，像這種沒擔當、不負責的候選人，市民敢把市政交給他嗎。

張善政競辦發言人曾俊豪表示，經濟黨已於昨天就相關事情發表聲明，並就報導內容嚴正澄清，張善政亦表示尊重，但很遺憾，刻意活在「平行綠宇宙」的民進黨人士，又裝沒看見這些聲明。

曾俊豪說，就像民進黨人士面對黨內同志鄭運鵬，在落選後跑到中國大陸經商，跟大陸三大國營企業電信業者併肩大賺人民幣，不但不敢質疑，甚至裝聾作啞，連一句都沒說過，但面對台灣部分到對岸工作的藝人或台商時，卻又扛起「抗中保台」大旗，大加撻伐攻訐，這種雙標政黨，還大言不慚打烏賊戰。

鏡週刊報導，經濟黨負責人周琮棠進口並販售具有療效保健品，遭檢舉違反藥事法，而張善政不只擔任經濟黨榮譽總顧問，還多次與經濟黨高層同框合影，照片更被夾雜在推銷產品的訊息當中，引起各界討論。

張善政14日接受媒體訪問提到，這個總顧問的職務是空的，根本就是一張紙，一個空的聘書，也沒有任何實質的內容，所以沒有什麼辭不辭去的問題。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長黃世杰、立委湯蕙禎今天召開記者會，對張善政的說法提出質疑。

羅致政表示，張善政又再次避重就輕、迴避問題，讓人不禁懷疑，張善政開出的市政支票或承諾，是否又是紙一張，這麼輕諾寡信。

黃世杰說，張善政過去為了要選總統，與中華民族致公黨、經濟黨有密切關係，不但擔任最高顧問、榮譽總顧問等，跟這些小黨的交往也沒斷過，而且張善政今年還出席相關政黨活動，可以看出關係非常好。

黃世杰舉例，經濟黨上週曾預告要開記者會，捍衛經濟黨和張善政的聲譽等，可見這絕非張善政所言，與經濟黨的關係只是秀才人情紙一張；雖然記者會後來取消，但這種行為根本就是欲蓋彌彰。

黃世杰表示，張善政過去負責農委會新台幣5736萬元的研究計劃案，農委會要求說明，張善政到現在未提出說明，難道掛計畫主持人也只是紙一張。

黃世杰質疑，張善政做任何職務，只要遇到不利的事就用此脫身，出包時則說與自己沒關係，像這種沒擔當、事前跟事後都不負責的候選人，桃園市民會放心把市政交給張善政嗎，相信大家的眼睛是雪亮的。（編輯：林興盟）1111115