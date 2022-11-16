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民眾黨回應選戰攻擊 謝立功：對不實指控將提告

2022/11/16 13:51（11/16 14:01 更新）
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台灣民眾黨祕書長謝立功（右）16日到彰化縣輔選，對於近期選戰攻擊，謝立功說，不實指控已涉選罷法意圖使人不當選，民眾黨將蒐集證據針對不實指控提告。（民眾黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年11月16日
台灣民眾黨祕書長謝立功（右）16日到彰化縣輔選，對於近期選戰攻擊，謝立功說，不實指控已涉選罷法意圖使人不當選，民眾黨將蒐集證據針對不實指控提告。（民眾黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年11月16日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）台灣民眾黨祕書長謝立功今天到彰化縣輔選，對於近期選戰攻擊，謝立功說，不實指控已涉選罷法意圖使人不當選，民眾黨蒐集證據針對不實指控將提告，呼籲停止抹黑。

謝立功、民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今天從彰化縣鹿港鎮出發，率彰化縣各區候選人深入多鄉鎮車隊掃街拜票，沿途獲許多支持者加油，謝立功表示，在全國各縣市掃街看見許多民眾熱情回應，對選情樂觀，希望民眾黨候選人讓選民在藍、綠之外有更好選擇。

對於新竹市長候選人高虹安近期風波不斷，謝立功透過縣黨部新聞稿表示，節目、新聞、綠營人士對高虹安指控內容子虛烏有、企圖抹黑，意在影響民眾黨整體選情，面對利用綠媒抹黑，呼籲以相同標準檢視所有政黨，特別是民進黨立法院黨團總召柯建銘，請大家把資料攤在陽光下，由檢警調以相同標準調查。

謝立功指出，未審先判、抹黑作法就是在影響民眾黨整體選情，所有指控都須有所本，法律不容未審先判，不實指控已涉及公職人員選舉罷免法意圖使人不當選，民眾黨已與律師討論並收集資料，準備向相關當事人提告，也呼籲綠媒、民進黨不實指控適可而止。

謝立功表示，請選民看清楚，什麼才是適當的候選人，民眾黨與民進黨最大不同就是民眾黨清廉，抹黑民眾黨的清廉絕對無法接受；民眾黨推出的候選人雖多為素人，但都非常有理想、願為大眾服務，期盼所有選民出來投票，台灣要有新力量、新希望。（編輯：郭諭儒）1111116

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