藍質疑曾赴陸交流 陳時中：公開行程進行正常活動

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（中央社記者王承中台北17日電）國民黨團今天召開記者會，揭露民進黨台北市長候選人陳時中在任衛福部長前，曾以台北醫學大學董事身份赴陸與中共官員交流，質疑當時陳時中身上的抗中保台DNA在哪裡。

陳時中今天上午陪同民進黨南投縣長候選人蔡培慧進行車隊掃街拜票，出發前接受媒體聯訪，對於國民黨指控陳時中擔任北醫董事時曾到中國和官員交流，陳時中反駁表示，當時為公開行程，非私下交流，他當時任台北醫學大學董事，是代表董事會前往進行正常活動。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長林思銘及國民黨立委林奕華等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，揭露陳時中在擔任台北醫學大學董事期間，曾前往中國大陸寧波與當地中共黨政官員交流。

林思銘表示，陳時中一再強調自己有抗中保台的DNA，抹紅對手不愛台灣，但陳時中在2015年擔任台北醫學大學董事期間，與中國寧波李惠利醫院合作經營「台北醫學大學寧波醫療中心」，甚至在2016年接任衛福部長1個多月前，以台北醫學大學董事身分抵達寧波，與當地中共黨政官員交流。

林思銘反問，這就是陳時中高喊抗中保台的實際作為？陳時中可以帶團隊到中國大陸投資醫療生意，但別人去就被說是買辦，這完全是「綠能你不能」的雙標。民進黨的抗中保台，到底是保台還是保綠？民進黨永遠兩套標準，任公職前大賺人民幣，任公職後則抗中保台獲利益。

李德維表示，要請教陳時中，當時在寧波與中共官員飲宴時，身上的抗中保台DNA在哪裡？是不是要選舉了，抗中保台DNA才生出來，請陳時中出來一次講清楚。

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李德維指出，兩岸民間交流要正常持續發展，不要為了一場選舉，或是政黨的意志，就抹紅、抹黑民間交流，呼籲陳時中和競選團隊反求諸己，不要為了抹紅別人，把兩岸交流貶得一文不值，先檢驗自己的行為，看看自己的真面目。

林奕華表示，2016年12月17日北醫大寧波醫療中心感恩周年慶簡報，標題是「兩岸醫療合作成功典範 兩岸一家親」，請問陳時中是否認同兩岸一家親？此事凸顯民進黨的雙標與荒謬，民進黨大賺兩岸交流紅利，卻指責、抹紅其他，是「假抗中、真保綠」。（編輯：翟思嘉）1111117