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選戰黃金週末 澎湖3候選人全力拉抬氣勢

2022/11/19 11:44
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（中央社澎湖縣19日電）選戰最後的黃金週末，澎湖3名縣長候選人葉竹林、陳光復和賴峰偉從早到晚都有造勢活動，進行最後衝刺，除穩固票源，也期拉抬氣勢，讓激烈選戰再現高潮。

無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林「翻轉澎湖換新衫」今天舉辦全島車隊大遊行，到處煙火鞭炮齊放，受到民眾歡迎，警方全程引導，維護車隊遊行安全。

葉竹林在車隊遊行前，以帶有沙啞的聲音，感謝130輛車隊，民眾自告奮勇參與鼓勵，希望藉車隊遊行，將聲勢再提高，能以最高票當選，來為地方服務。

民進黨澎湖縣長候選人陳光復下午4時30分將在競選總部舉辦「反貪腐廉政承諾記者會」，將當場簽署反貪腐承諾書，也派專人將反貪腐承諾書送至其他2名候選人來簽署，共同維護清簾政治。

國民黨尋求連任的澎湖縣長賴峰偉競選總部今晚則在澎湖文化局音樂廳前廣場舉行「為你拚好日子」團結勝利晚會，將有金曲歌后秀蘭瑪雅等知名藝人登台，賴峰偉也將報告施政成果與未來縣政建設願景。（編輯：郭諭儒）1111119

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