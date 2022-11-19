陳光復簽反貪腐承諾書籲跟進 2對手拒絕

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民進黨澎湖縣長候選人陳光復19日簽署「反貪腐廉政承諾」，宣示未來當選縣長後，不利用職務謀取不當財物，三等親不擔任縣府職務，不得參與政府標案等。中央社 111年11月19日

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（中央社澎湖縣19日電）民進黨澎湖縣長候選人陳光復今天簽署「反貪腐廉政承諾書」，宣示未來當選縣長後不利用職務謀取不當財物、三等親不擔任縣府職務等，並呼籲對手跟進，但2對手陣營均拒絕。

爭取連任的國民黨籍縣長賴峰偉今晚在文化局演藝廳前廣場舉辦「為你拼好日子」團結勝利晚會，競總人員對於簽署反貪腐廉政承諾書一事表示，作為地方行政首長，凡事一切依法行政，而反貪腐本就是行政首長的基本要求，請陳光復陣營不要以此作秀。

無黨籍候選人葉竹林則透過新聞稿回應，反貪腐本就是最基本要求，陳光復在選前才宣示反貪腐，讓人覺得很奇怪，尤其賴、陳2人互控貪污，他們應先將所指涉的疑案說清楚，講明白，否則簽署100張承諾書也是廢紙一張。

陳光復今天下午在競選總部舉辦「反貪腐廉政承諾書」記者會，當場簽署反貪腐承諾書，並派競選辦公室專人將承諾書送至其他2名候選人競選總部，希望簽署並共同維護清廉政治，但2對手陣營都因選務工作忙碌而未收下。

陳光復表示，賴峰偉執政期間，有多重弊案疑雲，敗壞縣政，加上縣政滿意度吊車尾，讓澎湖人蒙羞，自己堅持清廉勤政愛澎湖，率先簽下承諾書，以維護清廉的政治。

陳光復宣示未來當選縣長後，不利用職務謀取不當財物，三等親不擔任縣府職務，不得參與政府標案和離職後3年內不得擔任與其離職前5年內職務直接相關營利事業等職務。（編輯：謝雅竹）1111119