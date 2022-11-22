泛綠青壯民代挺徐定禎 籲集中選票讓苗栗改變成真

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北22日電）立委林昶佐、賴品妤及苗栗縣議員曾玟學等青壯世代民意代表今天開記者會，力挺民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，呼籲苗栗鄉親集中選票，讓有財經專業、完整行政經驗的徐定禎，帶領苗栗脫胎換骨。

徐定禎競選總部主任委員、民進黨立院黨團總召柯建銘說，徐定禎當選縣長後，他要擔任苗栗縣政府台北聯絡處主任，這代表整個民進黨會當徐定禎的後盾，展開中央與地方徹底合作的時代，翻轉苗栗。

無黨籍立委林昶佐、民進黨立委賴品妤今天與徐定禎競選總部發言人曾玟學今天在立法院召開「翻轉苗栗，禎心相挺」記者會，並在會中播放無黨籍台北市議員黃郁芬、高雄市議員黃捷等青壯世代民意代表力挺徐定禎的影片。

曾玟學說，要終結地方派系、黑金，最好且最直接的方式就是獲得行政權，徐定禎有財經專業、完整行政經驗，相信可以帶領苗栗脫胎換骨，解決苗栗財政問題，呼籲所有苗栗人集中選票、翻轉苗栗。

林昶佐表示，苗栗過去被外界戲稱為苗栗國，就是大家認為不可能改變，但這次真的有機會，希望所有苗栗的朋友全力支持徐定禎，返鄉投票、守護苗栗，讓改變真正實踐。

賴品妤指出，苗栗在國民黨長期執政下，黑金勢力肆無忌憚，徐定禎對這塊土地有愛，就像苗栗的唐吉軻德，為家鄉打拼，也提出很多很好的政見，要整合中央與地方資源，從各面向打造宜居的苗栗。

柯建銘表示，過去苗栗選舉，他多少會被派去助講，但每次講完在回去的路上，都覺得很無奈，因為沒有辦法撼動選舉結果；不過，這一次歷史的契機終於來了，台灣民主政治最後的轉型戰場就在苗栗。

柯建銘說，從民國39年有選舉史以來，這是72年來第一次有機會改變苗栗、改變選舉歷史，更是改變台灣政治重要的轉捩點，這是苗栗時刻也是民主時刻，請大家集中選票支持徐定禎，一起揮別舊時代、黑金時代，共同寫下台灣民主政治史上最璀璨的一頁。

媒體詢問徐定楨近幾次在政見會和學生座談會上有一些「意外發言」，徐定禎的女兒、網路人氣模特兒里唯說，她父親講話有時候比較直，但能力應該要受到肯定，也擔心這些話在網路上如果被截取一、二段，民眾無法看到全部面向。

里唯拜託大家26日一定要回家投票，她說，苗栗真的需要改變，而這一次是最有可能改變的一次。（編輯：郭無患）1111122