澎湖縣長政見會 3名候選人火力全開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣22日電）距離九合一大選僅剩4天，3名澎湖縣長候選人今天在公辦政見會中，除了說明政績與施政願景外，攻擊火力增強，分別指責對手浪費公帑或留下爛攤子，讓選戰充滿煙硝味。

澎湖縣長公辦政見會第2場今天在澎湖縣選舉委員會舉行，爭取連任的國民黨籍澎湖縣長賴峰偉表示，對手陳光復4年縣長任內，留下停建大倉媽祖、終止風能公司、停建中正與永安兩橋及遠航重光爛尾樓等。

賴峰偉表示，陳光復稱與中央關係良好，但任內爭取中央補助，足足比他少了新台幣30億元；而自稱「尚骨力（台語）」擔任8年馬公市長的葉竹林，縣府補助250萬元清理蚵殼，最後還是由縣府來辦理移除，由此就可看出誰有能力，誰沒能力。

民進黨縣長候選人陳光復則批評賴峰偉政策浪費公帑，如馬公與中興2個地下停車場工程，他任內規劃預算8億元，2年後經費卻爆增為14億元，而永安與中正2座橋梁，也由9億5000萬元爆增至近20億元。他擔任縣長時，除增加重陽春節敬老金，還為前縣長王乾發償還8億元債務，但賴峰偉目前已舉債近20億元，呼籲選民要慎選縣長人選。

陳光復今天在政見說明會前，還回防馬公鎖港綠營鐵票區，包括立委王定宇、楊曜及多名候選人到場力挺，展現民進黨團結氣勢，王定宇大力抨擊賴峰偉不當施政，浪費公帑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

無黨籍縣長候選人葉竹林則在政見會上表示，當選後將推動加碼65歲以上長者端午祈福禮金5000元和18歲以下免健保費等社會福利。他說，自己沒有藍綠政黨包袱，才能真心為民眾服務。

選戰最後時刻，葉竹林也採取軟性訴求，接連對馬公市公所、澎湖縣政府員工發出公開信，他對市所員工8年來為市政打拚，表達感謝，至於若未來當選縣長，他將打造縣府成為一個尊重制度、專業和用人唯才的工作環境，不允許拉幫結派和走後門文化，提供優質服務。（編輯：謝雅竹）1111122