更多編輯台推薦新聞：
梅西5度征戰世界盃足球賽 最後一舞盼率阿根廷奪冠
運動

梅西5度征戰世界盃足球賽 最後一舞盼率阿根廷奪冠

橘高校蟬聯日本行進管樂大賽金獎 上傳影片感謝粉絲
國際

橘高校蟬聯日本行進管樂大賽金獎 上傳影片感謝粉絲

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界盃足球賽爆冷 沙烏地阿拉伯2比1擊退阿根廷
首頁 / 政治

澎湖縣長政見會 3名候選人火力全開

2022/11/22 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣22日電）距離九合一大選僅剩4天，3名澎湖縣長候選人今天在公辦政見會中，除了說明政績與施政願景外，攻擊火力增強，分別指責對手浪費公帑或留下爛攤子，讓選戰充滿煙硝味。

澎湖縣長公辦政見會第2場今天在澎湖縣選舉委員會舉行，爭取連任的國民黨籍澎湖縣長賴峰偉表示，對手陳光復4年縣長任內，留下停建大倉媽祖、終止風能公司、停建中正與永安兩橋及遠航重光爛尾樓等。

賴峰偉表示，陳光復稱與中央關係良好，但任內爭取中央補助，足足比他少了新台幣30億元；而自稱「尚骨力（台語）」擔任8年馬公市長的葉竹林，縣府補助250萬元清理蚵殼，最後還是由縣府來辦理移除，由此就可看出誰有能力，誰沒能力。

民進黨縣長候選人陳光復則批評賴峰偉政策浪費公帑，如馬公與中興2個地下停車場工程，他任內規劃預算8億元，2年後經費卻爆增為14億元，而永安與中正2座橋梁，也由9億5000萬元爆增至近20億元。他擔任縣長時，除增加重陽春節敬老金，還為前縣長王乾發償還8億元債務，但賴峰偉目前已舉債近20億元，呼籲選民要慎選縣長人選。

陳光復今天在政見說明會前，還回防馬公鎖港綠營鐵票區，包括立委王定宇、楊曜及多名候選人到場力挺，展現民進黨團結氣勢，王定宇大力抨擊賴峰偉不當施政，浪費公帑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

無黨籍縣長候選人葉竹林則在政見會上表示，當選後將推動加碼65歲以上長者端午祈福禮金5000元和18歲以下免健保費等社會福利。他說，自己沒有藍綠政黨包袱，才能真心為民眾服務。

選戰最後時刻，葉竹林也採取軟性訴求，接連對馬公市公所、澎湖縣政府員工發出公開信，他對市所員工8年來為市政打拚，表達感謝，至於若未來當選縣長，他將打造縣府成為一個尊重制度、專業和用人唯才的工作環境，不允許拉幫結派和走後門文化，提供優質服務。（編輯：謝雅竹）1111122

#賴峰偉
#陳光復
#葉竹林
賴峰偉
400年來首次 大甲鎮瀾宮媽祖將赴澎湖海陸遶境 衝刺選前最後假日 澎湖3縣長候選人動員掃街拜票
陳光復
提升競爭力 陳光復允設青年專責單位與廣建社會住宅 賴清德澎湖助選陳光復 籲地方中央連線拚建設
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族