謝龍介重申當選恢復「馬上辦中心」 聽市民意見

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九合一選舉投票日即將到來，國民黨台南市長候選人謝龍介（前右）23日前往新化果菜市場拜票衝刺選情，近距離與民眾及攤商互動，爭取支持。（謝龍介競選總部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月23日

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）國民黨台南市長候選人謝龍介今天在新化區車隊掃街及市場拜票，重申在當選後恢復設置市府「馬上辦中心」，聽取各界對市政的建議，最近白天跑基層、晚上開直播，已在預習運作模式。

謝龍介接受媒體聯訪指出，最近已經開始預習上任後，馬上辦中心每天凌晨0時下班的運作模式，白天勤跑基層、晚上天天開直播，除了與台南市民互動，外縣市民眾到台南觀光發現的大小問題，也都可以提出，作為施政參考。

謝龍介表示，前市長蘇南成時代設置的馬上辦中心，還有2、3名工作人員尚未退休，仍在市政府上班，可惜台南市長黃偉哲不重視市民意見表達，導致原馬上辦中心的功能不彰。

謝龍介說，「高手在民間」，民主就是要聽所有的聲音，上任後會讓所有市民都能透過這個平台，表達對市政發展的意見。

謝龍介說，台南是六都中唯一沒有捷運的城市，近日開直播時有許多市民在線上表達，希望台南也能有捷運，更希望捷運能地下化，不過民眾也知道興建捷運價格高昂，地下化更貴，還有人說現在經核定的是高架單軌捷運，但是台南市道路狹窄，根本不適合。

謝龍介指出，城市治理必須集思廣益，不是靠市長坐在辦公室每天胡思亂想，當選後將邀請大家一起當台南市長，讓台南市的未來充滿活力，成為幸福城市。（編輯：謝雅竹）1111123