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劉建國再控涉違建 張麗善：用地與建築皆合法

2022/11/23 20:06（11/23 20:16 更新）
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民進黨雲林縣長候選人劉建國（左2）23日在競總舉行記者會，指現任縣長張麗善對家族青埔宮農舍違建、違反農地農用，一直閃避無法提出合理解釋，只簡短回覆一切合法，又被民眾爆料，她與丈夫張永成在虎尾鎮有2棟登記在名下的房子，也涉及違建、占用土地。中央社記者蔡智明攝 111年11月23日
民進黨雲林縣長候選人劉建國（左2）23日在競總舉行記者會，指現任縣長張麗善對家族青埔宮農舍違建、違反農地農用，一直閃避無法提出合理解釋，只簡短回覆一切合法，又被民眾爆料，她與丈夫張永成在虎尾鎮有2棟登記在名下的房子，也涉及違建、占用土地。中央社記者蔡智明攝 111年11月23日
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（中央社記者蔡智明雲林縣23日電）民進黨雲林縣長候選人劉建國今天下午開記者會，指控國民黨籍現任縣長張麗善在虎尾鎮有2間違建。張麗善回應，用地與建築皆合法，若有人檢舉違建一定依法行政。

劉建國下午在斗六競選總部召開記者會表示，張麗善對家族青埔宮農舍違建、違反農地農用，一直閃避無法提出合理解釋，只簡短回覆一切合法，又被民眾爆料，她與丈夫張永成在虎尾鎮有2棟登記在名下的房子，也涉及違建、占用土地。

劉建國強調，雲林人要的是真相，請張麗善把青埔宮相關資料清清楚楚公諸於世，不要只說「一切合法」，甚至還說被抹黑，拿不出合法資料就是張麗善在說謊。

張麗善傍晚在虎尾召開記者會回應說，相關說明都被當作聽不懂、看不懂或刻意扭曲、斷章取義，她出示目前居住房子的土地登記謄本，表明是合法乙種建築用地，4層樓半的建物沒有任何違建與加蓋，更沒有特權。

張麗善強調，無論是前雲林縣長張榮味的住宅、她現在的住宅以及劉建國的服務處，這些建築只要有人檢舉違建，一律依法行政，只要有違法一定究辦。（編輯：謝雅竹）1111123

針對遭民進黨雲林縣長候選人劉建國指涉違建風波，雲林縣長張麗善（右）23日表示，相關說明都被當作聽不懂、看不懂或刻意扭曲、斷章取義，她也出示目前住處的土地登記謄本，表明是合法乙種建築用地，4層樓半建物沒有任何違建與加蓋，更沒有特權。中央社記者蔡智明攝 111年11月23日
針對遭民進黨雲林縣長候選人劉建國指涉違建風波，雲林縣長張麗善（右）23日表示，相關說明都被當作聽不懂、看不懂或刻意扭曲、斷章取義，她也出示目前住處的土地登記謄本，表明是合法乙種建築用地，4層樓半建物沒有任何違建與加蓋，更沒有特權。中央社記者蔡智明攝 111年11月23日

#張麗善
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