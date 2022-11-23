九合一選舉倒數 蔡英文選前之夜將赴桃園雙北拚場催票

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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨晚間公布選前倒數黃金48小時，黨主席蔡英文輔選場次，明晚蔡英文將赴桃園、苗栗造勢；後天的選前之夜，蔡英文將連趕桃園、新北、台北3地晚會。

民進黨晚間指出，九合一地方選舉進入最後衝刺階段，蔡英文將在最後黃金48小時內與台灣隊候選人繼續拚，邀請各地的民眾，出門參加民進黨候選人的選前之夜活動，為縣市首長候選人拉票、為蔡英文加油、為台灣挺身而出。

民進黨公布倒數黃金48小時，蔡英文輔選場次，24日蔡英文將出席桃園市長候選人鄭運鵬的「延續五星光榮 桃園八德勝選晚會」，以及苗栗縣長候選人徐定禎的「集中選票 迎接新苗栗」晚會。

選前之夜，蔡英文重心放在北台灣，她預計出席鄭運鵬北桃園場的「迎向勝利選前之夜」晚會、新北市長候選人林佳龍的「新北大翻新 板橋勝選之夜」，以及台北市長候選人陳時中的「為台北挺身而出 阿中選前之夜」。

民進黨呼籲支持者26日一定要回家投下民進黨縣市首長一票、民進黨縣市議員一票，以及18歲公民權同意票一票，一起顧家鄉、拚未來。（編輯：楊凱翔）1111123