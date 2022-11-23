選戰尾聲 林佳龍：恩恩案真相是社會共同傷痛

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（中央社記者王鴻國新北市23日電）民進黨新北市長候選人林佳龍表示，很希望這場選戰接近尾聲的時候，不是在討論恩恩案的真相，而是從真相中學習教訓，學著不讓81分鐘事件再次發生，這是社會共同的痛。

新北市2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後離世，「恩恩」的父親質疑遭延誤就醫，積極追查「消失81分鐘」真相，引發社會關切。

由於選戰倒數前，恩恩案仍是社會關切的議題，林佳龍今晚在臉書（Facebook）貼文表示：「我很希望這場選戰接近尾聲的時候，我們不是在討論恩恩的真相，而是已經從真相中學習教訓，學著不讓81分鐘事件再次發生，這是社會共同的痛。然而，事情沒有往我們想要的方向發展」。

林佳龍表示，他在7月參選時，曾以「真相與品格」為題，撰文表達他的立場與態度。4個月過去了，仍然無法為恩恩的離世，取得完整的資訊，這是社會共同的失敗。

他說，幾天前，同仁把恩恩爸爸在恩恩離開7個月後的影片放給他看時，「我無法言語，我感到悲傷，感到愧疚，甚至感到憤怒。何以我們的社會，竟無法為一個兩歲的孩子，還有他的父親，找一個答案」？

他說，真相，就鎖在位於板橋的新北市政府裡。在新北市長侯友宜唾手可得的地方，卻離每個人如此遙遠。假如這場選戰有任何意義，他想是試著喚回一點良心，一點能真正同理他人的基本惻隱之心，哪怕是只有一點都好。

林佳龍表示，每個孩子都可能是恩恩，沒有一個父母能承受孩子驟逝的傷慟，「我想恩恩父母心裡的自責，足以讓他們的世界崩塌」，即使真相也無法彌補他們心中的遺憾。但為什麼連真相都沒有？還必須被迫走進漫長的司法訴訟。

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他表示，政府的存在，是為了社會運作和諧，保障人民法律權益，而不是與人民對抗。政治可以很高貴也可以很庸俗，政治人物的品格將決定他的道路。

林佳龍強調「但願我們的社會永遠不會默許偽善與邪惡，但願我們能保有最純真的正義，這堂台灣人到現在還未上完的課，我們未來遲早還是要補修」。恩恩是天使走過人間，即便羽化，也該有屬於祂的真相。（編輯：林治平）1111123