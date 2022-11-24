112年關務、身障人員特考 明年4/22起舉辦

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（中央社記者陳俊華台北24日電）考試院會今天通過，112年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試，以及112年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，定於112年4月22日、4月23日舉行。

考試院透過新聞稿表示，這3項考試除國軍上校以上軍官轉任公務人員考試只在台北考區舉行外，公務人員特種考試關務人員考試分設台北、台中及高雄等3考區舉行，公務人員特種考試身心障礙人員考試分設台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東等6考區舉行。

考試院說，其中，112年公務人員特種考試關務人員考試三等考試，設財稅行政等11科別計92名、四等考試設一般行政等7科別計128名、五等考試設船舶駕駛等2科別計4名，合計224名。

考試院指出，112年公務人員特種考試身心障礙人員考試三等考試，設一般行政等9類科計16名、四等考試設一般行政等11類科計37名、五等考試設一般行政等8類科計32名，合計85名。

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考試院表示，112年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試（轉任國防部）中將轉任考試一般行政類科計1名、上校轉任考試一般行政類科計1名，合計2名；（轉任國軍退除役官兵輔導委員會）中將轉任考試一般行政類科計1名、少將轉任考試一般行政類科計3名、上校轉任考試一般行政等5類科計9名，合計13名。

考試院說，各考試類科及暫定需用名額，將在考選部網站另行公告。有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式、體格檢查時間及標準等事項，分別依照各該考試規則等相關法規的規定辦理，並將載明於應考須知。（編輯：趙蔚蘭）1111124