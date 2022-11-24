嘉市議員候選人合體雞排妹 民眾擠爆文化路夜市

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（中央社記者蔡智明嘉義市24日電）嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」與雞排妹鄭家純今天晚上在林聰明砂鍋魚頭店用餐並逛文化路拜票，引起大批民眾圍觀，鄭家純說，2人明晚還會參加嘉義市選前之夜。

小商人臉書（facebook）昨天貼文公布，最長姓名女候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（臉書化名翎熹）與藝人雞排妹鄭家純，24日晚上6時要到嘉義市吃林聰明砂鍋魚頭、逛文化路夜市，今天下午吸引大批民眾圍在林聰明砂鍋魚頭店外等人。

翎熹與鄭家純傍晚6時半抵達林聰明砂鍋魚頭，2人穿爆乳裝向圍觀的民眾拜票，並發放鑰匙圈。嘉義市長黃敏惠隨後也到場與兩人用餐、介紹嘉義市美食。

鄭家純接受媒體聯訪表示，她政治傾向偏綠、台派，能與黃市長吃飯，就是呼應翎熹登記參選的名字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，明天選前之夜，她也會陪同翎熹到中央噴水圓環造勢。

翎熹說，參加嘉義市選前之夜造勢活動，是嘉義傳統，也是難得的經驗，設性專區是她的政見，呼籲選民11月26日投她一票。（編輯：林治平）1111124