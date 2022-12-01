銓敘部：公務人力開放資料平台 112年1月底上線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北1日電）銓敘部今天說，為配合國家推動「開放政府資料」政策，銓敘部目前掌有全國公務資料及銓敘審定等資料，將建立「全國公務人力開放資料平台」，預計明年1月底前上線提供服務。

銓敘部透過新聞稿表示，目前掌有全國公務資料及銓敘審定資料，包括組織編制、職務歸系、銓審、考績、退撫、獎懲、卸職及其他登記備查等資料，將以開放格式、機器可讀且具一定品質方式提供外界使用。

銓敘部說，預期將可對政府政策的擬定，或學術研究單位在各項人事議題的研究方面，提供相當程度的幫助；此外，藉由公私協力合作方式以解決實際公共問題，也可達成循證治理及公共課責等優化施政措施的目標。

銓敘部指出，正確、多元、彈性及標準，是該資料開放平台的主要特色，平台中整合銓敘部全國公務人力資料智慧分析系統（BI）與行政院人事行政總處公務人力資料倉儲系統正確的人事統計資料，運用資通訊科技將公務人力統計大數據資料進行盤點、歸納、分類及整理。

銓敘部說，透過簡易操作就能取得歷年數據資料，提高政府開放資料的利用率，能提供多元化方式呈現，包含由全國公務人力資料庫中的32種統計分類，例如教育程度別、原住民族別、身心障礙類別等，並提供32種不同統計分類項目的自訂彈性分析定義，進行各分類項目交叉統計分析，以滿足不同面向的研究需要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銓敘部表示，開放政府是國家重大政策，鼓勵民間透過運用具互動交流的開放資料平台，以公私協力方式參與公共政策擬定過程，「全國公務人力開放資料平台」將在明年1月底前上線提供服務，並將提供教育訓練。

銓敘部說，使用者可透過預定項目或自訂彈性等查詢方式，進行各項人事資料的交叉統計分析，以滿足研究統計需求，盼能透過落實循證式決策，達到提昇文官政策施政品質與效能的數位轉型目標。（編輯：蘇志宗）1111201