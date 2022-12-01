嘉義市長選前之夜撞管樂節踩街 是否辦理有變數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義市長重行選舉18日將投票，爭取連任的市長黃敏惠表示，選前之夜剛好碰上嘉義市國際管樂節踩街活動，是否另尋其他方式或場地舉辦，將尊重主管機關規定辦理。圖為黃敏惠出席管樂節活動記者會。中央社記者黃國芳攝 111年12月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠認為17日選前之夜，剛好碰上管樂節踩街，是否另尋其他方式或場地辦理，尊重主管機關規定辦理；民進黨市長參選人李俊俋認為應開會決定。

嘉義市國際管樂節踩街行進表演將在17日下午登場，途經中山路後抵達嘉義市立體育場進行精彩定點演出；因18日將舉行市長重行選舉，17日晚上依傳統在中山路進行宛如嘉年華會的選前之夜，因管樂節踩街而出現變數。

黃敏惠今天透過臉書（Facebook）貼文表示，2022嘉義市國際管樂節將自16日至明年1月1日展開，17日更有來自國內外各地管樂團隊踩街表演，而市長重行選舉在18日舉行，選前之夜場地碰上管樂踩街，往年場地準備需要前1天就開始進行，難以在管樂節同時進行下在同一場地舉辦選前之夜。

黃敏惠指出，選前之夜的舉辦，身為市長參選人應以市民福祉為優先考量，是否另尋其他方式或場地舉辦，將尊重主管機關規定辦理。

李俊俋下午接受媒體聯訪指出，選前之夜是嘉義市選舉傳統，這項傳統不應莫名其妙就不見了，選前之夜是選舉程序一部分，依照往例都是嘉義市選委會邀集各參選人討論，但直到今天並沒有接到選委會的開會通知，更無告知是否要如期進行。

李俊俋表示，選前之夜的進行應由嘉義市選委會邀集各市長參選人開會決定是否如期辦理或更改時間、地點，選委會應盡速邀請各參選人開會，才符合民主程序。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘告訴中央社記者，因國際管樂節踩街遊行，中山路17日的路權早已被申請，選前之夜傳統地標中山路已由管樂節踩街使用，選委會並不會邀集各市長參選人針對選前之夜開會，各參選人可以根據集會遊行法，自行依照需求申請道路路權進行造勢活動。（編輯：陳仁華）1111201