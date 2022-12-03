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詩人鬥志不滅 總統推薦吳晟紀錄片「他還年輕」

2022/12/3 17:12
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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天推薦以台灣本土詩人吳晟為主角的「他還年輕」紀錄片指出，吳晟的詩作「他還年輕」以簡單質樸文字，透過描寫玉山來寄喻對台灣的盼望；總統感謝吳晟用「詩人不老，鬥志不滅」精神，持續關心守護台灣。

總統府大禮堂今天放映「他還年輕」紀錄片，此片以台灣本土文學詩人吳晟為主角，導演林靖傑耗時4年拍攝，貼身記錄吳晟在創作上的掙扎及對土地的愛戀與憂傷；鏡頭橫跨彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華、越南等地，期待透過影片讓觀眾感受吳晟對土地的熱愛與感激，能更加珍惜這塊共同生活的島嶼。

總統下午透過臉書發文表示，吳晟是台灣重要鄉土詩人，今天在總統府安排「他還年輕」紀錄片放映會，讓更多人看到吳晟充滿生命力的作品，以及吳晟對台灣這塊土地的愛和關心。

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總統表示，自己很喜歡「他還年輕」這首詩，吳晟用簡單質樸的文字，透過對玉山的描寫，寄喻對台灣的盼望。「他還年輕」這首詩就掛在總統官邸的牆上，不只給她很大的力量，也時時刻刻提醒著她。

總統感謝吳晟多年以來，用「詩人不老，鬥志不滅」精神，持續關心、守護著台灣；總統也推薦民眾觀賞這部紀錄片，一起來感受吳晟「始於文學，終於土地」的真切熱情。（編輯：林克倫）1111203

#吳晟
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