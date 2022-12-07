角逐台南市正副議長 民進黨團推出邱莉莉、林志展

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市議會民進黨團今天下午召開黨團會議，決議推出邱莉莉、林志展角逐第四屆正副議長；負責督導的台南市長黃偉哲要求黨團25日選舉一致性投票，若跑票將報黨中央黨紀處分。

台南市議會民進黨團今天下午召開黨團會議，投票表決角逐正副議長人選，原有27人出席，但有6人先離席，未參與投票。

民進黨團會後發布新聞稿指出，在黨團自主原則下，民進黨團正式推舉台南市議會第四屆正副議長人選，由7連霸議員邱莉莉參選議長、黨團總召林志展參選副議長。

林志展表示，將積極和各黨派協商，務求民進黨主導新議會的改革，且將配合黨團及議長提名人規劃，依循協商結果，凝聚朝野共識，謀求市民福祉。

邱莉莉也說，中央一向尊重地方黨團自主，中央督導小組也只是確認黨團成員依黨團決議投票，無法參與黨團推舉正副議長人選的過程，如今黨團正式推出正副議長人選，就是民進黨議員展現團結的時候，民進黨沒有分裂本錢，唯有團結凝聚共識，才能推動改革。

黃偉哲表示，中央決議執政縣市由縣市首長負責督導小組運作，督導小組會尊重黨團支持人選，民進黨務必團結和諧，他則尊重黨團自主。

會議也通過黨團成員應對正副議長人選採一致性投票的決議，若未依黨團決議做一致性投票者屬於違紀行為，應予「除名」黨紀處分。（編輯：陳仁華）1111207