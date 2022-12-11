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中國禁輸水產酒類 蘇貞昌：對台灣特別嚴格與歧視

2022/12/11 13:16
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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）中國暫停輸入台灣水產品、酒類等，行政院長蘇貞昌今天說，中國以行政手段干預貿易，對台灣特別嚴格、特別歧視，可見中國根本不依照貿易規矩，也違背世貿組織規範。

國家工藝成就獎頒獎典禮今天上午在國立台灣工藝研究發展中心舉行，行政院長蘇貞昌出席，會前接受媒體聯訪，蘇貞昌說，國際貿易有一定規範，但中國與世界貿易卻制定須經過行政流程登記等，是以行政手段干預貿易。

蘇貞昌說，如此違背WTO（世界貿易組織）規範，尤其對台灣特別嚴格、特別歧視，不但時間縮短，且對台灣「要求這個、要求那個」，政府協助業者補件3000多件，中國突然又禁止且不通知，而是透過網站宣布，可見中國根本不依照貿易規矩。

兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率團在北京訪問，並與中國國台辦主任劉結一餐敘，峰會台方10日晚間發布新聞稿強調，會前對陸方禁止台灣農漁產品進口並無所悉。媒體詢問蘇貞昌看法，他指出，希望民眾知道「中國就是這樣的國家」，這樣對付台灣，不只軍機、軍艦繞台，連做生意都不照規矩，此時還去餐敘、示好，人民都看在眼裡，請民眾團結一心、一致對外。

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另外，對於民進黨立法委員劉世芳指黨內選後檢討至今沒重點，也提出敗選關鍵包括放任賄選案頻傳、輔選說明次數太少。蘇貞昌說，查辦賄選是司法檢調機關負責，至今查獲3000多件、5000多人涉案，獨立辦案，政府不能干預，但必定嚴予追究；至於選後檢討都尊重，對於應該要做的，政府內部自有檢討。

至於外傳內閣人事及是否因黨內逼宮而不如歸去，蘇貞昌回應，他和任滿2屆、8年的縣市長見面，是感謝縣市首長過去的努力與成就，並關心近況，對於未來職位安排沒有任何承諾。（編輯：唐聲揚）1111211

#蘇貞昌
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