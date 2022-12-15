民團籲速通過平均地權條例修法 抑制炒房

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（中央社記者王揚宇台北15日電）外界關注平均地權條例修法進度，巢運今天與跨黨派立委召開記者會，呼籲各黨對「限制預售屋轉售炒作」的修法原則不可動搖，也提出「強化紅單炒作罰則」等建議，讓法案更臻完備，抑制投機炒作。

為遏止不動產炒作，行政院會4月7日通過平均地權條例部分條文修正草案，限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，以及重罰炒作行為，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且限期未改善者可連續處罰。草案待立法院審查。

立法院內政委員會召委、民進黨立委王美惠12日表示，將於21日排案審查，希望能獲得朝野共識，遏止炒房亂象、落實居住正義。

巢運今天與民進黨籍江永昌、國民黨籍吳怡玎、時代力量邱顯智、民眾黨籍張其祿等跨黨派立委，在立法院召開「堅定改革原則、抑制投機炒作；盡速通過平均地權條例修法」記者會，呼籲各黨就限制預售屋轉售炒作修法原則不可動搖，並提出強化紅單炒作罰則、地價評議委員會專業化及明確條文施行日期3項建議，讓法案更臻完備。

巢運指出，整體而言，肯定並支持本次行政院修法草案，其內容對房地產投機炒作，絕對有明確有效的抑制作用，但考量本次修法觸及建商與投資客核心利益，若將實施日期完全交由行政院自決，恐有不可預期干預力量介入造成延宕，因此建議要在條文中設定明確的實施日期。

江永昌說，他所提的修法版本中，炒房行為除了可處罰鍰外，對於不當利得也應另外獨立追繳，希望盡快通過修法。

張其祿指出，希望在本會期的最後，朝野能夠一同合作，完成民眾的共同期待，盡速通過平均地權條例的修法，勿再讓落實居住正義成為空談。（編輯：郭無患）1111215