花蓮議長之爭 國民黨提名人吳東昇曾犯殺人未遂

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花蓮縣議長之爭暗潮洶湧，國民黨雖擁有過半席次，但呈現分裂狀態。國民黨花蓮縣黨部14日決議通過由議員吳東昇（圖）代表黨參選議長大位，將與表態參選到底的同黨籍現任議長張峻競爭。中央社記者張祈攝 111年12月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮議長選舉，國民黨花蓮縣黨部提名曾犯殺人未遂的吳東昇，現任議長張峻則因涉貪一審有罪，違反排黑條款，未獲提名，仍會參選；藍營縣黨部指出，提名按黨章規定辦理。

行政院昨天通過選罷法等修法草案，將轉送立法院審議。其中2項選罷法總計修正117條，主要為完備候選人消極資格，限制曾犯違反國家忠誠、黑金槍毒、賄選前科，經有罪判決確定者，以及涉犯最輕本刑7年以上重罪並判處10年以上重刑者，都將限制參選。

花蓮縣議長之爭暗潮洶湧，藍營雖有過半數席次，但呈現分裂，國民黨花蓮縣黨部14日決議通過由吳東昇代表黨參選議長大位，將與同黨、現任議長張峻黨內競爭，提名過程也爆出排黑條款雙標爭議。

張峻因任職議員期間，捲入LED（發光二極體）路燈採購弊案，2016年遭新北地院依貪污治罪條例判刑7年8月，仍在上訴中；今年7月間，國民黨花蓮縣黨部以排黑條款為由，取消他的參選資格，張峻後經黨中央同意，以報備參選並高票當選，公開表示將爭取議長連任。

不過，國民黨花蓮縣黨部再次以排黑條款為由，認定張峻不符議長選舉提名資格。張峻早有準備，不以黨內提名方式，堅決參選到底。

而獲國民黨花蓮縣黨部提名的吳東昇，則被爆出曾犯殺人未遂罪入獄服刑，卻沒有違反排黑條款。依法院判決書，吳東昇1996年4月與同夥友人為幫大哥出氣，持槍在花蓮市朝吳姓男子開槍，造成對方重傷。吳東昇遭判刑5年2月。

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對於吳東昇曾犯殺人未遂等罪入獄服刑，不違反黨章36條「排黑條款」；張峻涉貪一審上訴中，卻違反排黑條款。國民黨花蓮縣黨部主委張逸華接受中央社記者採訪指出，排黑條款是2000年制定，不溯及既往，張峻是現在涉案者，完全符合黨章36條第2項排黑對象；吳東昇為1996年發生，且有提供良民證，縣黨部依黨章資格審查通過。

張逸華指出，更生人保護精神是社會共同認知，且吳東昇是經國民黨第20屆黨籍議員黨團票選通過，代表黨參選議長選舉，提名過程依照黨中央規定辦理。（編輯：郭諭儒）1111216